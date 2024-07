Castelnuovo, dal Consiglio voto favorevole all’adozione del PUG

Un viaggio lungo, non sempre facile ma che con il voto del Consiglio Comunale di martedì 9 luglio raggiunge una tappa fondamentale. Il Comune di Castelnuovo Rangone ha, infatti, adottato il suo PUG (Piano Urbanistico Generale), lo strumento urbanistico che dovrà disegnare lo sviluppo del territorio fino al 2050. Un’idea di sviluppo nuova, che si fonda sulla rigenerazione urbana di ciò che è già costruito, che tende al consumo zero di nuovo suolo, che cerca di interpretare i cambiamenti climatici che, sempre più frequentemente, mostrano le fragilità del nostro territorio.

“Quello di martedì scorso – precisa il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi – è un voto ‘storico’ per il nostro Comune, se si pensa che l’ultimo strumento urbanistico approvato è il PRG del 1997. Il PUG si pone l’obiettivo di leggere e interpretare il territorio con una prospettiva nuova, capace di coniugare sviluppo, sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente. Abbiamo deciso, sin dall’inizio di questo percorso, di accompagnare la comunità in un passaggio così importante con molti incontri, coinvolgendo non solo gli addetti del settore, ma anche la cittadinanza. Ampia partecipazione che ha avuto come effetto un basso numero di osservazioni per modificare il piano raccolte nella fase istruttoria precedente all’adozione. Il risultato è un piano che ha lo scopo di preservare tutte le caratteristiche urbanistiche migliori del territorio e di guardare al cambiamento della nostra comunità come una sfida per fare ancora meglio. Castelnuovo è un bel territorio in cui vivere e vogliamo lo sia sempre di più in futuro. Un doveroso ringraziamento, infine, a tutta la struttura dell’Ufficio Tecnico del Comune e ai progettisti incaricati di CAIRE per il grande lavoro svolto in questi mesi”.

In seguito all’adozione, lo strumento verrà trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e sottoposto al vaglio del CUAV (Comitato Urbanistico di Area Vasta), che ha il compito, entro 120 giorni, di esprimere un parere, motivato e obbligatorio, sul nuovo strumento urbanistico. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di arrivare alla definitiva approvazione del PUG entro la fine del 2024.