A Scandiano risuona il “Caribe” di Ana Carla Maza

È su ritmi latini che sposano la tecnica classica che si apre il cartellone di Mundus a Scandiano, martedì 23 luglio con Caribe della cubana Ana Carla Maza: voce e violoncello per un’artista che si sta rivelando come uno dei nuovi nomi della scena world, accompagnata dalla sua band composta da Norman Peplow pianoforte, Marc Ayza batteria, Luis Guerra percussioni.

Ana Carla Maza è nata a Cuba da padre cileno, il sassofonista Carlos Maza, e madre cubana, ha iniziato a suonare il violoncello quando aveva 8 anni. È nata nel periodo in cui Wim Wenders girava Buena Vista Social Club e ha a calcato il palco per la prima volta a L’Avana, sua città natale, ad appena 10 anni per poi crescere velocemente a livello internazionale. La sua è una musica che riesce bene a descrivere la folle esuberanza dell’Avana, i ritmi samba brasiliani e le tragedie del tango argentino.

Dopo il successo di due album da solista, e una tournée di 150 concerti in una quindicina di Paesi, Ana Carla fa confluire le sue esperienze di vita, i suoi incontri musicali, le sonorità dell’America del sud nel suo nuovo lavoro Caribe, uscito lo scorso autunno. Si tratta del primo album registrato con i suoi musicisti, un mélange energico di jazz, musica classica e ritmi latini e in cui si uniscono Montuno cubano, Tango, Huayno, Cumbia, Reggae, Bossa Nova brasiliana e Samba.

In questa sua capacità di generare mélange energici e affascinanti vi è un animo avventuriero e pioniere, come lei stessa afferma: “mi piace il violoncello perché posso suonarlo come un basso jazz degli anni ‘50 o come un arco di un concerto classico”.

Informazioni di biglietteria

Ingresso unico €12,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.

