A Mirandola sarà possibile sposarsi presso Polo Culturale “Il Pico”

Mirandola sceglie di aprire le porte del Polo Culturale cittadino “Il Pico” per la celebrazione di matrimoni e unioni civili. Una decisione che amplia la possibilità di scelta della location per la celebrazione delle funzioni civili, aggiungendo alla sala consigliare del Municipio di Via Giolitti, anche il suggestivo chiostro di San Francesco, il romantico cortile interno e la accogliente saletta a pian terreno per il giorno più speciale.

Orari Disponibili – Funzioni Civili

Periodo Estivo (Giugno-Settembre):

Lunedì: 14:00-19:30 / da Martedì a Venerdì: 9:00-19:30 / Sabato: 9:00-13:00 / Chiusura dal 12 al 25 Agosto 2024 inclusi

Periodo Invernale (Settembre-Maggio):

Lunedì: 14:00-19:00 / da Martedì a Sabato: 9:00-19:00 / Chiusura durante la settimana delle Festività Natalizie (dal 24/12/2024 al 2/01/2025 inclusi)

Regolamento per l’Uso degli Spazi:

L’Amministrazione Comunale precisa come, in considerazione del luogo messo a disposizione e nel rispetto dei fruitori del Polo, sarà vietato il lancio di riso, coriandoli o brindisi all’interno dell’immobile e nei cortili. È proibita qualsiasi rumorosità molesta nel rispetto della tranquillità degli utenti della biblioteca. Per l’allestimento di spazi con tavoli, sedie, microfoni e casse audio, sarà necessario l’invio di una comunicazione specifica e un accordo con la ditta che gestisce il servizio bibliotecario. L’arredo disponibile è quello già presente nella biblioteca e non è possibile fornirne altri o sottrarli al servizio.

“Siamo felici, come Giunta appena insediata – commenta il Vice Sindaco Marina Marchi – di poter mettere a disposizione della comunità i suggestivi scorci del nostro Polo Culturale cittadino anche per occasioni speciali quali sono i matrimoni. Non vediamo l’ora di accogliere tutte le coppie che desiderano rendere unico il loro matrimonio in un luogo affascinante e ricco di storia”.