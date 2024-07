Sostenibilità e partecipazione: Reggio Emilia capofila del progetto Proximities per la prossimità nelle aree periferiche

Promuovere lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane periferiche: questo l’obiettivo del progetto europeo Proximities, Promoting accessible services livable spaces and sustainable connections in peripheral urban territories, coordinato dal Comune di Reggio Emilia con il supporto di Fondazione E35. Con un budget di oltre 2 milioni di euro, suddiviso tra nove partner e una durata di quattro anni, il progetto promuoverà la collaborazione fra otto paesi europei ed extra-europei su come rendere le aree periferiche maggiormente a misura dei cittadini. Un confronto tra Italia, Spagna, Irlanda, Svezia, Lettonia, Ungheria, Romania, Bosnia ed Erzegovina, che sarà soprattutto un’occasione per riposizionare Reggio Emilia al centro di un dibattito internazionale ed europeo e per orientare la programmazione regionale in materia di sviluppo economico sostenibile grazie al diverso approccio nella gestione delle aree periferiche.

Il programma si ispirerà ad approcci di prossimità sul modello della città “15 minuti” che cercano di integrare cinque dimensioni fondamentali per la qualità della vita tra cui economia e servizi di prossimità, mobilità sostenibile, vivibilità degli spazi pubblici, dimensione sociale ed emotiva e governance. Proximities nasce dalla esperienza promossa dal Comune di Reggio Emilia sul tema della valorizzazione di politiche a sostegno dell’economia di prossimità nelle aree periferiche della città. Il progetto è iniziato ufficialmente a fine maggio con un incontro internazionale che si è tenuto a Reggio Emilia e che ha visto coinvolti i tecnici dei servizi di urbanistica, rigenerazione urbana, servizi di welfare, pianificazione economica e politiche di partecipazione delle città partecipanti, avviando ufficialmente il confronto tra territori che alla definizione di strategie e interventi per rendere le aree urbane periferiche più accessibili, inclusive e sostenibili. A livello locale il progetto vedrà l’attivazione di un gruppo di lavoro trasversale e inter-servizio interno al Comune di Reggio Emilia e di un tavolo di coordinamento con gli attori del territorio per portare un contributo multisettoriale sulle prospettive di sviluppo delle aree periferiche.

Il PROGETTO – Proximities è un programma di cooperazione interregionale finanziato dal Programma Interreg Europe nell’ambito della politica di coesione europea. Il progetto avrà una durata di 4 anni (2024-2028) e prevede un finanziamento complessivo pari a 2.225.475.00 euro, con una ricaduta sul territorio per circa 450.000 euro. In particolare verranno definite le pratiche e le politiche innovative capaci di integrare cinque dimensioni: economia e servizi di prossimità, mobilità attiva e sostenibile, qualità e vivibilità degli spazi pubblici, dimensioni sociale e governance in un’ottica di partecipèazione attiva. Tra le attività previste: la creazione di un gruppo di lavoro locale per la governance delle attività (Local Stakeholder Group) con soggetti terzi del territorio, l’individuazione di buone pratiche su esperienze territoriali, scambi di esperienze internazionali e visite studio a Reggio Emilia e negli altri 7 paesi partner, definizione di strategie ed interventi per migliorare le politiche locali e regionali in materia di sviluppo urbano. Partenariato: Comune di Reggio Emilia (Coordinatore con il supporto di Fondazione E35); Erasmus Centre for Urban, Port, Transport Economics (Paesi Bassi, Partner metodologico); Regione del Sud Irlanda; Comune di Manresa (Spagna); Ente regionale per la pianificazione di Riga (Lettonia); Regione dell’Oltenia Sud-Occidentale (Romania); Comune di Veszprém (Ungheria); Comune di Varberg (Svezia); Comune di Centar Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina)