Sensi unici alternati a Castelnovo Monti, Poviglio e Gattatico

La Provincia di Reggio Emilia informa che sulla Sp 108 a Castelnovo né Monti, nei pressi dell’incrocio per la Pietra di Bismantova, si è verificato il cedimento di un attraversamento stradale che ha interessato parte della carreggiata. Per consentire il transito in sicurezza è stato necessario restringere con decorrenza immediata la carreggiata stradale e istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con la limitazione della velocità a 30 km/h. I provvedimenti rimarranno in vigore fino che non saranno ripristinate le condizioni di stabilità del versante.

Sempre da oggi possibili sensi unici alternati e limite dei 30 km/h anche sulla Sp 111 tra Gattatico e Poviglio nei tratti di volta in volta interessati da lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, che saranno eseguiti tra le 4 e le 13.