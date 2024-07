Riqualificazione energetica e mobilità sostenibile: oltre un milione di investimenti

Il primo stralcio dell’intervento di riqualificazione del sistema di distribuzione acqua refrigerata della centrale frigorifera con efficientamento energetico all’Ospedale Maggiore di Bologna e l’installazione di sette infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici aziendali sono gli otto progetti approvati e finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Un investimento complessivo di 1.063.274,24 euro nell’ambito del programma dei finanziamenti europei: dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 767.195,48 € e 296.078,76 € fondi aziendali.

Gli interventi sono già in corso e la conclusione è previste per febbraio 2025.

Riqualificazione del sistema di distribuzione acqua refrigerata della centrale frigorifera dell’Ospedale Maggiore di Bologna – CUP E34E23000040007

L’intervento, finanziato al 70% con fondi europei di sviluppo regionale, si inserisce nel progetto complessivo di riqualificazione della centrale frigorifera dell’Ospedale Maggiore. In particolare, gli interventi del 1° stralcio, suddiviso in più fasi funzionali, consentiranno la riqualificazione energetica della centrale attraverso la trasformazione del circuito di distribuzione acqua refrigerata da portata costante a portata variabile con salto termico a 5°C; in tal modo la portata d’acqua distribuita sarà funzione delle effettive esigenze di raffrescamento del complesso ospedaliero. Tale intervento consentirà un risparmio atteso pari a 436.286 KWh/anno legato al minor consumo di energia elettrica del sistema di pompaggio, minori consumi calcolati rispetto alla portata attualmente disponibile. Nel progetto complessivo, già approvato, sono previsti successivi stralci di lavoro attualmente in fase di implementazione che consentiranno di aumentare la portata di acqua refrigerata erogabile per soddisfare ulteriori fabbisogni dell’ospedale, con risparmi aggiuntivi di Energia Elettrica necessaria al pompaggio.

Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici aziendali

Il progetto, totalmente finanziato con fondi europei di sviluppo regionale, prevede l’installazione di colonnine con due punti di ricarica per veicoli elettrici utilizzati nello svolgimento di servizio o funzioni istituzionali dell’Azienda USL di Bologna.

Le stazioni di ricarica, che consentiranno l’alimentazione di auto aziendali (acquisite con fondi PNRR), saranno installate presso:

– Casa della Comunità di Budrio – CUP E54E23000170002

– Casa della Comunità Terre d’Acqua di Crevalcore – CUP E34E23000270002

– Ospedale di Bentivoglio – CUP E24E23000120002

– Casa della Comunità di Vergato – CUP E24E23000130002

– Ospedale di Porretta – Alto Reno Terme – CUP E54E23000180002

– Casa della Comunità di Vado Monzuno – CUP E54E23000190002

– Ospedale Simiani di Loiano – CUP E44E23000220002