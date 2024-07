Reggio Emilia: dieci anni di ‘Un giro (non solo) di jazz’ si chiudono stasera con una festa informale

Sono passati 10 anni dall’inizio della rassegna. Due lustri che hanno contribuito a rendere questa piccola rassegna musicale un appuntamento seguito e apprezzato da molti reggiani. Un giro (non solo) di jazz si è distinto come proposta di qualità grazie alla direzione artistica curata dallo staff di Spazio Gerra. Di anno in anno sono stati tanti i musicisti e i frequentatori che hanno apprezzato atmosfera e ospitalità rendendo sempre più gradevole questo nascosto angolo di città incastrato tra Spazio Gerra e il teatro Cavallerizza.

Per questo motivo il calendario dell’estate 2024 si chiude con una festa in cui si alterneranno sul palco le performance vocali di Silvia Olari e i DJ set di Philip Waku e Alfredo Miti.

Cantante, pianista e cantautrice, Silvia Olari si esibisce nella piazzetta degli Orti di Santa Chiara proponendo in versione acustica “voce e piano” un repertorio di note cover italiane e internazionali, omaggi ad artisti indimenticati (quali Amy Winehouse, Lucio Dalla e altri) e qualche brano della sua discografia. I due dj invece si spingeranno su ritmi neri, profondi ed evocativi, ricchi di echi dub, per chi vuole o non vuol ballare. Alfredo Miti e Philip Waku viaggiano musicalmente in una direzione parallela che in modo traversale percorre tutti i continenti.

Una serata informale, organizzata in collaborazione con il ristorante Il Pozzo, a cui tutta la cittadinanza è chiamata a partecipare.

La serata è ad ingresso gratuito, rientra nel programma di Restate 2024 ed è realizzato in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani e Comune di Reggio Emilia e con il supporto di Conforti & Co. Agenzia Assicurativa e Gamelan Viaggi. Servizio bar a cura del Ristorante Il Pozzo.

In caso di maltempo lo spettacolo è annullato.

INFO: Spazio Gerra, piazza XXV Aprile 2, Reggio Emilia

Tel. 0522 585654 – Mail: spaziogerra@comune.re.it – www.spaziogerra.it