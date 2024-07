Nuovo master per le mielolesioni: Montecatone e altre eccellenze sanitarie e universitarie danno vita ad un corso specialistico unico in Italia

L’Istituto di Montecatone, l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (ORAS spa), l’Università di Padova, l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna e l’Ospedale Niguarda di Milano con l’Università “Bicocca” del capoluogo lombardo, hanno dato vita ad un nuovo Master universitario dal titolo: “La gestione multidisciplinare della persona con mielolesione”.

Il Master di livello 1 (della durata di 12 mesi), primo nel suo genere nel panorama universitario italiano, e uno dei pochi in Europa, si focalizza sulla prevenzione, diagnosi e trattamento delle mielolesioni e comprende insegnamenti relativi alle competenze cliniche, fisiopatologiche, psicologiche, sociali e professionali necessarie alla gestione multidisciplinare del paziente mieloleso.

Si tratta di un percorso specialistico che permetterà ai partecipanti di sviluppare un approccio globale verso il paziente con mielolesione attraverso competenze cliniche avanzate, abilità comunicative ed esperienza in riabilitazione sia in fase subacuta che in fase cronica.

Ma la vera novità di questo corso di studi è la sinergia che i tre principali istituti riabilitativi di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia hanno introdotto grazie all’appoggio delle rispettive controparti universitarie, che apre la strada non solamente a questo primo importante risultato, ma anche a progetti futuri di prossima realizzazione.

Secondo il Commissario Straordinario di MRI, Mario Tubertini, «rispetto a pochi decenni fa, siamo di fronte ad un importante cambiamento epidemiologico della persona con lesione midollare; unitamente all’aumento della aspettativa di vita dobbiamo quindi affrontare le complicanze correlate. Questo Master, che nasce con la collaborazione fra tre importanti Atenei italiani e tre rilevanti Istituti di riabilitazione, è importante proprio perché Montecatone sarà in grado di dare il proprio contributo sia sulla gestione del paziente “dalla fase acuta alla fase cronica” sia sull’uso delle nuove tecnologie in ambito riabilitativo».

Paolo Pauletto, presidente del CdA di ORAS commenta: «La realizzazione di questo Master di Alta Specializzazione rappresenta il coronamento degli sforzi clinici che le strutture che ne fanno parte sostengono quotidianamente in favore delle persone che soffrono di una mielolesione, e apre la strada alla formazione di specialisti in un settore che ne è carente»

Anche l’Unità Spinale di Niguarda si dice «onorata di far parte di questo Master offrendo l’esperienza di oltre vent’anni di presa in carico di persone con lesione al midollo spinale in fase acuta, con la capacità di offrire soluzioni ai propri pazienti per tutte le esigenze cliniche e riabilitative».

Il Master prevede non solamente un percorso universitario, ma anche tirocini e pratica da svolgere nelle Unità Spinali degli Istituti Riabilitativi coinvolti nel progetto, durante i quali i futuri riabilitatori non lavoreranno solamente a contatto con i medici delle specialità di medicina fisica e riabilitativa, ma anche con il resto dell’equipe multidisciplinare coinvolta nel percorso riabilitativo: infermieri, logopedisti, psicologi, fisioterapisti e terapisti occupazionali.

Il Master ha ricevuto l’ufficialità questa primavera, e il primo corso sarà pronto a partire con l’A.A. 2024/2025.