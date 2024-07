L’ambasciatore della Repubblica di Moldavia in visita a Reggio Emilia

Il sindaco Marco Massari ha ricevuto l’ambasciatore della Repubblica di Moldavia in Italia Anatolie Urecheanu, in visita a Reggio Emilia e in altre città dell’Emilia-Romagna.

L’incontro, a cui hanno partecipato anche referenti della Fondazione E35 e della Fondazione Mondinsieme, è stato occasione per approfondire il legame fra Reggio Emilia e la Moldavia e rilanciare opportunità di collaborazione in ambito economico, culturale, sportivo ed educativo, anche alla luce del gemellaggio esistente con la città di Chişinău, capitale della Moldavia, e della presenza a Reggio Emilia e nella sua provincia di una significativa comunità moldava.

La relazione con Reggio Emilia rappresenta infatti un’importante collaborazione per rafforzare il posizionamento europeo della Moldavia, alla luce della recente decisione della Commissione Europea di avviare i negoziati di adesione della Repubblica di Moldavia all’Unione Europea e di ammettere la Moldavia fra i Paesi beneficiari di finanziamenti europei.

Nel corso dell’incontro con il sindaco Massari, l’ambasciatore Urecheanu ha presentato una panoramica della situazione politica della Moldavia e dell’importante appuntamento elettorale di ottobre 2024 che riguarderà non solo l’elezione del Presidente della Repubblica, ma anche un referendum per inserire nella Costituzione moldava la prospettiva di adesione all’Unione Europea. Un doppio appuntamento cruciale per il futuro del Paese e che diventa ancora più determinante se letto alla luce del delicato contesto internazionale segnato dall’invasione russa dell’Ucraina.

Quella di Reggio Emilia con la capitale moldava è una relazione rilevante, data la presenza a Reggio Emilia e provincia di una comunità di cittadini di Chişinău e della Moldavia composta da 3.000 persone, di cui 1.600 in città. Verrà valutata la possibilità di aprire un seggio sul territorio reggiano per consentire la partecipazione al voto dei residenti con cittadinanza moldava.

Ulteriori ambiti di collaborazione riguardano l’economia, essendo l’Italia il secondo partner commerciale della Moldavia, e gli scambi in ambito culturale e artistico, con l’organizzazione di eventi e iniziative per far conoscere la cultura del Paese alla comunità reggiana, anche grazie alla presenza a Reggio Emilia dell’Associazione della comunità moldava Plai.

IL GEMELLAGGIO FRA REGGIO EMILIA E CHIŞINĂU – Il gemellaggio tra Reggio Emilia e Chişinău, capitale della Repubblica di Moldova, è stato siglato il 20 aprile 1989, ancora prima che la Moldavia ottenesse l’indipendenza dall’Unione Sovietica (1991), attivasse relazioni con l’Italia (1992) ed entrasse a far parte del Consiglio d’Europa.

Tra i principali obiettivi del gemellaggio: scambio di esperienze e conoscenze nell’ambito dell’educazione, cultura e sport.

Chişinău ha partecipato a tutte e sette le edizioni dei Giochi internazionali del Tricolore: anche nell’ultima edizione del 2023, la città ha accompagnato a Reggio Emilia 50 giovani atleti. Grazie alla presenza di una delegazione istituzionale e tecnica dalla città di Chişinău in occasione dei Giochi internazionali del Tricolore nel 2023, Reggio Emilia, con il supporto della Fondazione E35 per la progettazione internazionale, ha lavorato con Chişinău a diverse candidature in ambito europeo per sostenere collaborazioni nell’ambito delle politiche per la longevità, il protagonismo dei giovani e il dialogo interculturale.

L’adesione della Moldavia all’Unione Europea, rappresenta infatti un’opportunità importante per sviluppare nuovi progetti e iniziative finanziate dalla Commissione Europea.

Reggio Emilia è determinata a supportare il processo di integrazione europea della Moldavia, lavorando sui valori di cittadinanza europea, democrazia, solidarietà e scambi fra le due comunità e investendo su nuovi progetti e programmi europei insieme a Chişinău.