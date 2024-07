Domenica, in piazza Lucio Dalla a Bologna, il Palco a Pedali per il concerto conclusivo del viaggio dedicato ad Alfonsina Strada

Si concluderà a Bologna il 21 luglio (alle 21 in piazza Lucio Dalla – DiMondi Festival) con un concerto e tantissime ospiti, “La bellezza in bicicletta. 100 anni e 1000 chilometri con Alfonsina Strada”, il nuovo progetto di Andrea Satta, dedicato alla prima e unica donna nella storia a correre il Giro d’Italia insieme agli atleti uomini.

L’ingresso è gratuito e la musica si accenderà grazie all’energia prodotta dalle 100 persone che pedalando sulle biciclette alimenteranno l’impianto audio-luci dell’intero spettacolo dal vivo.

Al pubblico che pedala si chiede di arrivare con la propria bicicletta (le e-bike non vanno bene) dalle 19.30 per agganciarsi ai cavalletti.

Per iscriversi inviare una mail a palcoapedali@tetesdebois.it indicando: nome, cognome, telefono.

Sul palco, insieme ad Andrea Satta con le canzoni del suo ultimo album “Niente di nuovo tranne te”, i Têtes de Bois, il coro Farthan diretto da Elide Melchioni, Rita Marcotulli e Israel Varela, la campionessa di ciclismo Morena Tartagni, Beatrice Zerbini ed Elisa Ridolfi.

Ad accogliere il gruppo che da due settimane è in sella alla bici per celebrare le conquiste delle donne e per ricordare ad ogni appuntamento quanto ancora c’è da fare, ci saranno Roberta Li Calzi (assessora allo Sport del Comune), Simona Larghetti (consigliera di Comune e Città metropolitana), Simona Lembi (responsabile del Piano per l’Uguaglianza), la presidente di Casa delle Donne Susanna Zaccaria, Dania Tommasini di SOS Donna e Rossella Mariuz di UDI Bologna. Il progetto, in collaborazione con la Fondazione “Una Nessuna Centomila” e in stretto collegamento con i centri antiviolenza, vuole essere un atto concreto, attraverso l’arte e lo sport, per ricordare l’importanza della comunità e del fare rete.

Non poteva che concludersi con il Palco a Pedali e l’eco-concerto dei Têtes de Bois l’itinerario percorso da Alfonsina 100 anni fa, da Matera a Bologna (passando per Modugno, Lucera,Campobasso, Castel di Sangro, Sulmona, L’Aquila, Terni, Perugia, Lucignano, Passo dei Mandrioli, Faenza). Un viaggio tra immagini, canzoni, racconti e versi, tra raggi, manubri, attese, curve amare e curve fiorite. Ad “accompagnare” il viaggio l’immagine realizzata dall’artista Alice Pasquini.

“La bellezza in bicicletta” è un progetto in collaborazione con la Fondazione Una, Nessuna, Centomila e con Comune di Bologna, Fondazione Teatro di Roma, Assessorato alla Cultura del II Municipio di Romae il patrocinio di Comune di Roma Capitale, Fondazione Treccani, Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Arci Nazionale, Associazione Culturale Pediatri.