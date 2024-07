Controlli straordinari a Bologna da parte della Polizia di Stato. Sequestrati sostanza stupefacente e due macet

Controlli serrati da parte della Questura di Bologna per innalzare il livello di sicurezza di determinate aree del centro cittadino. Nella giornata di ieri, per svolgere diversi servizi straordinari di controllo del territorio, sono stati impiegati circa 50 uomini appartenenti a diversi reparti specializzati tra cui l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Volanti), il Reparto Mobile, le unità cinofile antidroga e il Reparto Prevenzione Crimine.

In particolare, nella serata dalle ore 18 alle 24, l’attenzione si è concentrata nelle aree della Stazione Centrale, di Piazza XX Settembre e limitrofe, dove sono stati identificati numerosi soggetti per individuare eventuali stranieri irregolari e prevenire la commissione di reati garantendo visibilità a presenza; durante i controlli in Piazza dei Martiri, gli Agenti individuavano un cittadino del Burkina Faso classe ’93, con a carico un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Lo stesso veniva, dunque, denunciato e lasciato a disposizione del locale Ufficio Immigrazione.

Contestualmente l’Unità Cinofila antidroga e due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine rinvenivano diversa sostanza stupefacente, circa 60 gr. di Hashish, 5 gr. di cocaina (suddivisi in 15 involucri) e 6 gr. di eroina (suddivisi in 16 involucri), nascosta alla base di alcuni alberi di Piazza XX Settembre. Il tutto sequestrato a carico di ignoti.

Molto importante è stato anche il contributo del personale del Reparto Mobile che viene generalmente impiegato nei servizi di ordine pubblico ma, in numerosi casi, i reparti inquadrati vengono impiegati anche per implementare tali attività di controllo del territorio. Ebbene nella serata di ieri gli uomini del Reparto hanno rinvenuto un primo macete, con lama di 48 cm, all’ingresso dell’autostazione di Piazza XX Settembre e un secondo macete, di lama di 35 cm con probabili tracce di sostanza ematica, in Via Galliera. Queste armi venivano dunque sequestrate per i successivi rilievi investigativi.

Nel corso del pomeriggio, dalle ore 13 alle 19, anche in zona Bolognina è stato svolto analogo servizio al fine di contrastare i fenomeni di microcriminalità che incidono in tale area, procedendo al controllo di numerosi soggetti e di n.7 attività commerciali.

All’esito della giornata, oltre a quanto descritto, sono stati controllati un totale di 146 soggetti di cui 61 stranieri.