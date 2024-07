Ai Giardini d’estate di Modena arriva il “Revol experience festival”

Domenica 21 luglio arriva ai Giardini d’estate il “Revol experience festival” con la musica dal vivo delle band del collettivo Revol Wave Orchestra, mercatini e stand gastronomici per trascorrere insieme la serata a partire dalle 19. L’appuntamento, tra musica, arte e convivialità, è a ingresso gratuito e aperto a tutti.

Sul palco allestito ai Giardini ducali si esibiscono quattro band: The Nihilist, Avalon, Riviera, Fiver Nolia che partecipano al collettivo modenese Revol Wave Orchestra che riunisce circa 400 tra musicisti e artisti locali. Il gruppo, nato nel 2021 da una piccola chat, ha l’obiettivo di sostenersi a vicenda tra band emergenti condividendo strumentazioni e pubblicità degli eventi live e dal 2022 propone, in varie forme, il Revol Wave Festival che offre ai componenti la possibilità di suonare ed esibirsi davanti a un pubblico. Il collettivo fa base alla polisportiva Morane e collabora con altre realtà musicali e artistiche cittadine, nel 2024, per esempio, ha partecipato anche alla stagione della Tenda di viale Monte Kosica con la rassegna “Revolandia”.

I Giardini d’estate fanno parte del programma dell’Estate modenese promossa dal Comune di Modena con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera.

Il programma completo si trova sul sito del Comune (www.comune.modena.it).