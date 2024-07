Vignola: una Social Media Policy per garantire un dialogo social rispettoso e costruttivo

Il Comune di Vignola ha adottato una nuova Social Media Policy, finalizzata a regolare l’uso e la gestione dei canali e delle pagine istituzionali sui social media, promuovendo, anche con queste modalità, una comunicazione chiara, trasparente e rispettosa tra l’Amministrazione e la comunità.

La nuova Policy elenca innanzitutto gli account social istituzionali del Comune di Vignola, includendo oltre all’account principale, quelli dei servizi come la Biblioteca o il Museo civico e gli eventuali account tematici gestiti dai singoli Servizi. “Il Comune di Vignola è sui social con l’obiettivo di favorire una informazione più immediata ed efficace con i cittadini – spiega l’assessore alla Comunicazione Luca Righi – E’ comunque chiaro che questi canali – Facebook, Instagram e Youtube – non sono certo sostitutivi dei tradizionali mezzi di contatto con l’Amministrazione, in particolare l’accesso in presenza ai singoli uffici. I social del Comune hanno un numero di follower che negli ultimi anni è stato in continua crescita. Se da una parte si tratta di una comunicazione che si è rivelata fondamentale in situazioni di emergenza, è anche vero però che la possibilità di intervenire “senza metterci la faccia” purtroppo può scatenare modalità di partecipazione non consoni a un mezzo di informazione istituzionale. Per questo, anche su indicazione di Lepida in qualità di Responsabile della protezione dei Dati del Comune, abbiamo deciso di adottare una specifica Policy che aiuti a mantenere l’ambiente social sempre più rispettoso, costruttivo e inclusivo”.

Nel testo della Policy si sottolinea come i social media istituzionali del Comune siano progettati per agevolare l’accesso ai servizi comunali, favorire la trasparenza delle attività amministrative, incoraggiare il dialogo e il coinvolgimento della comunità, promuovere il territorio e gli eventi pubblici e pubblicare aggiornamenti in situazioni di emergenza. Tramite i social media, il Comune di Vignola informa i cittadini su servizi, progetti e iniziative.

I post pubblicati sono generalmente aperti ai commenti, ma, attraverso questa Policy, il Comune chiede agli utenti di esprimere le proprie opinioni con correttezza e misura, basandosi su fatti verificabili; rispettare le opinioni altrui; utilizzare un linguaggio appropriato, evitando insulti, volgarità, minacce o atteggiamenti violenti; rispettare la privacy altrui, evitando riferimenti a fatti privi di rilevanza pubblica; e mantenere le discussioni pertinenti ai temi specifici e di interesse generale. Potranno quindi essere rimossi, previo specifico avviso ai singoli utenti, i contributi che promuovono attività illegali, usano un linguaggio offensivo o volgare, si configurano come diffamazione, spam, violazioni del diritto d’autore e pubblicità non autorizzate. Ogni utente infatti è responsabile dei contenuti inseriti e delle conseguenze legali delle proprie dichiarazioni e comportamenti.

Il testo integrale della Policy è consultabile sul sito www.comune.vignola.mo.it.