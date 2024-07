Stamattina, presso l’ITIS Enrico Fermi di Modena, consegnato il premio “ragazza STEM” da parte di Ingegneria Emiliana

L’Istituto Enrico Fermi ha ospitato la fase finale della gara nazionale di Chimica, giunta alla 22esima edizione, che si è disputata il 17 e 18 maggio scorsi nella sede di via Luosi a Modena e ha visto la partecipazione di 32 studenti iscritti alla quarta superiore provenienti da istituti di tutta Italia. La grande novità del 2024 era costituita dalla prima edizione del premio “ragazza STEM”, voluto e organizzato dall’azienda modenese Ingegneria Emiliana, premio che valorizza la prima ragazza classificata all’interno della competizione nazionale. Oltre a una targa l’azienda ha istituito una ricca Borsa di studio per un valore di 2mila euro che è stata consegnata stamattina a Elisa Ciaroni presso la sede dell’ITIS Enrico Fermi stesso.

Queste le parole di Lapo Secciani, Amministratore Delegato di Ingegneria Emiliana: “Le materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), cosi come il mondo dell’edilizia ha bisogno della visione, della sensibilità e del talento femminile. La diversità è una ricchezza, dalla contaminazione di genere, di culture, di talenti, di idee ed esperienze diverse si genera ricchezza capace di garantire benessere alle persone, all’ambiente e alla comunità. Ingegneria Emiliana è convinta che ogni individuo sia capace di fare la differenza, deve essere messo nelle condizioni di esprimere i propri talenti. In azienda noi cerchiamo donne e uomini che hanno voglia di mettersi in gioco, che vogliono lasciare un’impronta e fare la differenza. Abbiamo bisogno dei talenti e delle unicità delle persone per costruire oggi un domani migliore. Vogliamo fare la differenza nel mondo e nella vita, non facendo differenze. Le persone sono il più grande valore, grazie ai loro talenti e alle loro unicità rendono le cose migliori. Dobbiamo saperle valorizzare e ascoltare, le persone sono la ricchezza di un’azienda e della società”.

Ingegneria Emiliana srl SB spera che questo premio possa essere d’ispirazione per tante giovani ragazze, affinché possano decidere e scegliere di inseguire i propri sogni e dare libero sfogo ai propri talenti. Ingegneria Emiliana srl SB è un’azienda che ha conseguito la certificazione sulla Parità di Genere e obiettivo dell’azienda è quello non solo di mantenere e promuovere la parità di genere all’interno ma di promuovere politiche, azioni e un modello culturale capace di garantire una reale parità tra donne e uomini. Da questa convinzione e scelta culturale è nata la decisione di partecipare come sostenitori all’importante iniziativa della gara Nazionale di Chimica che, per la XXII edizione si è appunto svolta a Modena grazie alla vittoria dello scorso anno dell’ITIS E. Fermi. Su Modena Ingegneria Emiliana srl SB continuerà, con attività similari, a promuovere e valorizzare la parità di genere non solo in azienda, ma anche e soprattutto nelle nuove generazioni. Un’interlocuzione con le istituzioni e la scuola è già iniziata, ed è solo l’inizio di un lungo percorso.