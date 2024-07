Giovane accoltellato in stazione a Reggio Emilia: identificato il presunto autore

Ieri poco prima delle 19:00, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia su segnalazione dell’operatore del 112 allertato dalla sala operativa del 118, sono intervenuti in via IV Novembre insieme alle volanti della Questura di Reggio Emilia, dove è stato segnalato l’accoltellamento di un cittadino straniero. La vittima, un 26enne di nazionalità ghanese, è stata trovata riversa a terra con ferite all’addome e sanguinante. I sanitari del 118 hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure necessarie. È stato sottoposto a un intervento chirurgico e ha ricevuto una prima prognosi di 7 giorni.

Carabinieri e Polizia hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e risalire all’autore dell’accoltellamento. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, hanno beneficiato delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della città, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti che ha visto la vittima, al culmine di una lite nata per motivi ora al vaglio dei carabinieri, essere attinta da alcuni fendenti all’addome da parte di altro cittadino straniero subito dileguatosi.

L’attività congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia e degli agenti della Squadra Mobile della Questura reggiana, ha consentito agli operanti di identificare il presunto autore in un cittadino straniero 23enne senza fissa dimora, a carico del quale gli investigatori acquisivano elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di tentato omicidio per la cui ipotesi delittuosa veniva deferito alla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.