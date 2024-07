Domani il terzo appuntamento con i Giovedì sotto le Stelle

Tornano domani, giovedì 18 luglio, con il terzo appuntamento, i Giovedì sotto le Stelle la kermesse estiva di Sassuolo che propone negozi aperti con promozioni, eventi, spettacoli e mercatini dalle ore 20 alle ore 24. Il tutto grazie all’organizzazione del Comitato dei Commercianti del Centro Storico e delle tantissime associazioni, circoli e parrocchie animano il centro storico di Sassuolo con il patrocinio dall’Amministrazione Comunale e la collaborazione di Sgp.

Ricordiamo che, per consentire l’allestimento delle strutture ed il regolare svolgimento della manifestazione, domani come per tutti i giovedì del mese, la sosta in piazza Martiri Partigiani sarà vietata a partire dalle ore 13; dalle ore 17 sarà vietato anche il transito ad eccezione dei residenti.

Programma giovedì 18 luglio