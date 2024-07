Controllo del Vicinato, a Formigine attività e collaborazioni per una sicurezza partecipata

I coordinatori del Controllo del Vicinato di Formigine hanno recentemente incontrato il Sindaco Elisa Parenti e l’Assessore alla sicurezza integrata Andrea Corradini per discutere e condividere le modalità operative delle azioni mirate a garantire il controllo sociale del territorio.

Tra le iniziative discusse, rivestono particolare importanza la valorizzazione delle diverse forme di coinvolgimento dei cittadini riguardo alle problematiche locali e l’implementazione delle tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza, di competenza delle forze di polizia. Questo approccio promuove una sicurezza partecipata, aumentando i livelli di consapevolezza, reciproca attenzione e solidarietà tra i cittadini.

Una delle prime novità è stata la passeggiata nei parchi organizzata nei giorni scorsi nella frazione di Casinalbo. Alla serata hanno partecipato i coordinatori del Controllo del Vicinato, i membri dei vari gruppi, la Polizia Locale, i Volontari della Sicurezza e l’Associazione Nazionale Carabinieri (con cui è stata recentemente sottoscritta una convenzione per intensificare i controlli nelle frazioni, nelle aree verdi e nei giorni di mercato). L’iniziativa è stata un’occasione per verificare direttamente alcune segnalazioni dei residenti e per ricordare a tutti che aderire al CdV rappresenta un’opportunità per sentirsi parte attiva della comunità e contribuire al suo miglioramento. Inoltre, per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i coordinatori del CdV, i Volontari della Sicurezza e l’Associazione Nazionale Carabinieri nell’ottica di una vera sicurezza integrata, è stato deciso di inserire nella chat del CdV anche i referenti di queste due associazioni di volontariato per tenerli sempre informati in tempo reale su quanto accade sul territorio.

Per ulteriori informazioni sul Controllo di Vicinato, per entrare a far parte dei gruppi o proporsi come coordinatore per nuovi gruppi che vadano ad occuparsi più da vicino di zone attualmente non coperte dal progetto è possibile rivolgersi alla Polizia Locale di Formigine.