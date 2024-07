Controlli alla circolazione stradale in provincia di Modena: 4 persone denunciate

Nei giorni 15 e 16 luglio, nel territorio provinciale, i Carabinieri sono stati impegnati nell’esecuzione di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Comando Provinciale di Modena, che hanno visto l’impiego di più pattuglie impegnate in una serie di controlli finalizzati alla prevenzione dei sinistri stradali ed al contrasto delle condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada.

L’attività di controllo stradale, eseguita con etilometro, ha consentito di denunciare due automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre uno è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura, poiché alla guida della propria autovettura è stato trovato in possesso di una modica quantità, uso personale, di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina).

Le predette violazioni hanno comportato il ritiro della patente di guida per il successivo provvedimento di sospensione.

Infine, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, due cittadini stranieri in quanto nel corso dei controlli sono risultati sprovvisti di documenti di riconoscimento e permesso di soggiornare.

Nei loro confronti sono stati avviate le procedure per l’espulsione.