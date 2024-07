Aggiornamento chiusure previste in A14 e Tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 luglio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Ancona – e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Imola al km 50+100 o di Bologna San Lazzaro al km 22+200.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione sottovia, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 6:00 di giovedì 18 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, il ramo di svincolo dell’uscita 1 Nuova Bazzanese che immette sulla SP569 Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro.

Si precisa che resterà regolarmente percorribile il ramo di svincolo che immette sulla SP569 Nuova Bazzanese verso Bazzano-Vignola. In alternativa si potrà utilizzare l’uscita 2 Borgo Panigale.