Accordo di collaborazione tra ACER e AESS

Acer Reggio Emilia, l’ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni della provincia reggiana, e Aess, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, hanno siglato un accordo di collaborazione per lo scambio di competenze tecniche, legali e amministrative, finalizzato ad incrementare la qualità e la quantità degli interventi di efficienza energetica, la fattibilità e la loro successiva gestione.

L’accordo, firmato dal presidente di Acer Marco Corradi e dalla presidente di Aess e Climate Pact Ambassador della Commissione europea ing. Benedetta Brighenti, ha durata triennale e prevede che Aess supporti Acer nella implementazione degli interventi di risparmio energetico sul patrimonio pubblico, a partire dalla determinazione dei processi di analisi degli interventi di riqualificazione fino alla valutazione della sostenibilità economica e al reperimento di finanziamenti e incentivi.

Da parte sua, Acer fornirà ad Aess assistenza gestionale sui temi del risparmio energetico nei confronti di assegnatari, condomini e, in generale, dell’utenza degli immobili pubblici, così come metterà a disposizione il proprio know how professionale e tecnico per le attività di gestione condominiale, degli uffici casa e di mediazione sociale.

L’Azienda Casa di Reggio Emilia già da diversi anni collabora con Aess alla realizzazione di progetti innovativi per rendere gli edifici performanti, intelligenti e con sistemi di gestione avanzati. L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, soggetto pubblico senza scopo di lucro partecipato da 170 enti pubblici, sostiene infatti gli enti nei processi e nelle procedure di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico in Emilia-Romagna e nell’intero territorio nazionale.

L’accordo siglato oggi metterà a sistema uno scambio continuativo di competenze fra i due enti per dare ulteriore impulso a progetti di ricerca e sperimentazione orientati ad accelerare il recepimento delle nuove direttive europee in tema di transizione ecologica.

A seguito dell’accordo, Acer ha affidato ad Aess lo studio di circa venticinque di piani di fattibilità relativi a progetti di riqualificazione sparsi su tutto il territorio provinciale. La qualità dei progetti e dei piani determina anche la loro capacità di attrarre investimenti e finanziamenti.

“La disponibilità di risorse finanziarie e la fattibilità degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono determinanti per centrare gli ambiziosi obiettivi in tema di transizione ecologica fissati dall’Unione Europea – ha commentato il presidente di Acer Reggio Emilia Marco Corradi – e per attrarre risorse finanziarie, sia private che pubbliche, è importante che il livello della progettazione degli interventi sia qualitativamente molto elevato. Le competenze di Aess sono strategiche per Acer che allo stesso modo può condividere con l’Agenzia una lunga esperienza sui temi gestionali e sociali”.

“Ritengo la sinergia tra enti di natura pubblica una ricchezza non solo per il nostro territorio, ma per tutto il Paese – ha dichiarato il direttore generale di Aess, ing. Piergabriele Andreoli – enti come Acer e Aess contengono al loro interno un patrimonio di competenze ed esperienze che sono alla base dell’innesco di processi di innovazione e dei percorsi di sostenibilità energetica e climatica del patrimonio edilizio pubblico oltre alla capacità di costruire modelli innovativi utili sia per il mondo pubblico che per quello privato”.