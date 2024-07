Schianto all’alba a Reggiolo: grave un 75enne

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 5:30 in via San Venerio, a Reggiolo. Si è trattato di uno scontro frontale tra un furgone ed un’autovettura. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, un anziano 75enne, rimasto intrappolato nell’auto ed estratto dai Vigili del fuoco arrivati da Guastalla. L’anziano è stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in codice di massima gravità. Ferite non gravi per il conducente del furgone, un 51enne, trasportato all’Ospedale di Guastalla. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, i carabinieri di Reggiolo.