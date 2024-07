Reggio Emilia: sorpreso a rovistare nei borsoni di un centro sportivo, minorenne denunciato

Sarebbe stato sorpreso a rovistare nei borsoni all’interno degli spogliatoi di un centro sportivo. Si tratta di un minore di 17 anni, prontamente bloccato da alcuni presenti tra cui la vittima, che si accorgeva anche dell’ammanco del suo telefono cellulare. Il fatto è accaduto l’8 luglio scorso intorno alle 21. Allertati i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, intervenuti sul posto identificavano il presunto autore e, a seguito di approfonditi controlli, lo trovavano in possesso del telefono cellulare della vittima nonché di due coltelli, di cui un multiuso tipo “coltellino svizzero” ed uno a serramanico della lunghezza complessiva di cm 22 con lama di cm 10.

Per questi motivi, con l’accusa di furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un minorenne di 17 anni residente nel reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.