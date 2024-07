Incendio in un negozio-magazzino a Correggio

Questa mattina intorno alle 8:30, i Vigili del fuoco con tre squadre da Carpi e Reggio Emilia, sono intervenuti in via Repubblica 17 a Correggio per l’incendio di un ex negozio, ora magazzino adibito a prodotti elettronici ed elettrici. Si presume che ad innescare il rogo siano state cause elettriche, ovvero apparecchiature lasciate sotto carica, Ingenti i danni, il negozio è stato giudicato non fruibile.