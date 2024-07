Incendio di un appartamento al secondo ed ultimo piano di un condominio di via Tommaso Martelli 9 a Bologna. E’ successo stamane intorno alle 11:30. Sul posto i Vigili del fuoco di San Lazzaro con autobotte e carro bombole, oltre ai carabinieri. Le fiamme hanno reso inagibile l’appartamento. Madre e figlio soccorsi dai sanitari: avendo i due respirato sostanze a seguito della combustione, sono stati presi in carico dal personale del 118 sul posto, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale.