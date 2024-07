I Vipers Modena in Municipio dopo una stagione di successo

La grande coppa sul tavolo come simbolo di una stagione di impegno e dedizione che ha portato la promozione in prima divisione. I Vipers Modena del football americano sono stati ricevuti lunedì 15 luglio in Municipio dal sindaco Massimo Mezzetti e dall’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi. La delegazione era composta dal presidente Pietro Montaruli e dal suo vice Christian Caleffi, dall’allenatore Mauro Solmi e da tre atleti della squadra che lo scorso 8 luglio a Ravenna ha raggiunto il traguardo del “Silver Bowl”.

“Complimenti alla squadra e a tutto lo staff per una stagione di successo che accresce ulteriormente la reputazione sportiva di Modena – hanno detto il sindaco Mezzetti e l’assessore Bortolamasi – il football americano è uno sport appassionante e merita di essere conosciuto di più anche tra i giovani”

“Con questo risultato abbiamo onorato la nostra città”, ha sottolineato il presidente Montaruli aggiungendo che da pochi giorni il Coni ha ratificato la promozione della Fidaf (Federazione italiana american football) come Federazione sportiva nazionale; un fatto importante che permette a questo sport di guardare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Nel prossimo anno sportivo i Vipers hanno in previsione di far partire il settore giovanile: under 18, 15 e 12 anni per avvicinare i ragazzi a questo sport.

Durante l’incontro si è parlato della prossima realizzazione della tribuna coperta nel campo sportivo Magotti di Marzaglia, un intervento atteso perché darà la possibilità di giocare le partite di football americano in quell’impianto e di realizzare ulteriori iniziative di carattere aggregativo, collegate all’attività della società sportiva. La previsione è che i lavori partano entro l’estate.