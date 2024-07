Fuoripista: dal 19 il circo-villaggio itinerante arriva a Quattro Castella, per tre giorni di spettacoli, parate e concerti

Si chiama Fuoripista il nuovo festival sostenuto e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da ATER Fondazione e da Teatro Necessario, che da fine maggio a metà agosto compirà un viaggio in sette luoghi dell’Appennino emiliano romagnolo, insediando in ciascuna un piccolo villaggio temporaneo a tema circense: una tre giorni di spettacoli tra circo contemporaneo, concerti, parate, attrazioni speciali. Nel weekend il Festival arriva nel reggiano, a Quattro Castella, il circo-villaggio animerà il Parco del Melograno (via Don Luigi Sturzo) da venerdì 19 a domenica 21 luglio. L’evento si realizza con il patrocinio del Comune di Quattro Castella.

Si inizia venerdì 19 luglio alle ore 18:30 con l’allegra e fantasiosa parata Fiesta di Teatro Due Mondi, uno spettacolo itinerante che trasforma le strade in una festa di ambiente sudamericano. Ritmi di tamburi, personaggi alti tre metri con volti di cartapesta, colorati costumi rattoppati, bandiere, fischietti e fuochi riempiono i vicoli delle città. Seguono gli eventi al Parco del Melograno, alle ore 21:30 la clownerie, la musica e la comicità dello spettacolo Nuova Barberia Carloni di Teatro Necessario, alle ore 22:45 in cartellone vi è Attacchi di manouche, un concerto ironico e spumeggiante dallo spirito gypsy jazz con il clarinettista Alessandro Mori e il chitarrista Corrado Caruana.

Gli eventi riprendono sabato 20 luglio, alle ore 18:30 è di scena Nanirossi show, uno spettacolo per tutti dai caratteri tipici dell’arte di strada, virtuosismo acrobatico e tecnico si uniscono allo spirito comico, non mancheranno momenti di giocoleria e coinvolgimento del pubblico.

A seguire alle ore 21:30, la scena sarà occupata dal concerto All You Need Is Love, la profonda voce blues della vocalist Sarah Jane Morris si fonde con le note jazz dei Solis String Quartet per rendere omaggio al mondo musicale dei Beatles, in un concerto che dà vita ad una simbiosi tra musica pop e classica, unico nel suo genere.

Nel rispetto della forza degli originali come pure dell’inevitabile esigenza di esprimere qualcosa di nuovo e stimolante, l’album/concerto “All you need is love” si mantiene leggermente sulla linea di confine tra classica e pop grazie alla rilettura musicale del Solis String Quartet che cerca e trova un mood sonoro e ritmico fuori dall’ordinario. Il jazz e il blues vengono sfiorati nelle atmosfere vocali evocate da Sarah Jane Morris, la cui prepotente cifra personale dà vita ad un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità.

Il villaggio si chiude domenica 21 luglio con due divertenti momenti di circo contemporaneo. Alle ore 18:30 appuntamento con Paccottiglia Deluxe del Circo Pacco, in cui il mondo del circo rivive in chiave parodistica; in chiusura di manifestazione, alle ore 21:30, vi è Clown in libertà spettacolo cult di circo contemporaneo di Teatro Necessario, sul palco tre buffi, simpatici e talentuosi clown, che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione.

Ma in Fuoripista non ci sono solo spettacoli: nel villaggio-circo di Quattro Castella sono previste anche attrazioni e progetti speciali , a disposizione del pubblico ad ingresso gratuito, a partire dalle ore 19 del venerdì e dalle ore 18 del sabato e della domenica. Nello specifico, ci sarà la Bottega Schmidlap con i suoi Rimedi letterari, una bottega itinerante che spaccia un menù letterario come “cura” sintomatica per i più svariati malanni. E poi La dinamica del controvento di Julian Lett con Irene Michailidis, una macchina del tempo, un momento di sospensione, di fantasia, sulle suadenti note di un pianoforte suonato dal vivo. Infine, a disposizione del pubblico ci saranno i Giochi di Legno di Officina Clandestina, un’area giochi composta da 30 diverse attrazioni in legno.

Informazioni e biglietteria

Parco del Melograno, Via Don Luigi Sturzo – Quattro Castella (RE)

L’accesso all’area della festa è gratuito.

L’accesso agli spettacoli e alle attrazioni è con biglietto.

I biglietti sono in vendita online su https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/fuoripista e sul circuito Vivaticket e in biglietteria sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio di tutte le attrazioni.

Per informazioni www.teatronecessario.it – https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/fuoripista