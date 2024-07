Castelnuovo, il rock a stelle e strisce di Vanessa Peters a Note al Lennon

Vanessa Peters e la sua band a Castelnuovo Rangone per l’ultimo live della rassegna Note al Lennon. Giovedì 18 luglio la cantautrice texana porterà il suo ultimo album “Flying on Instruments” sul palco del parco Lennon, con la sua voce melodica e suggestiva che da oltre un decennio incanta i suoi tanti fan.

Migliaia di concerti alle spalle e una straordinaria attitudine alla musica dal vivo la rendono una delle migliori interpreti del rock a stelle e strisce e con il suo ultimo album è entrata nella top 50 delle classifiche americane. Il concerto, ad ingresso libero e gratuito, inizierà alle 21.

La rassegna Note al Lennon chiuderà i battenti con l’ormai tradizionale Limoni Indie Fest di venerdì 26 e sabato 27 luglio, ma è già possibile fare un bilancio dell’iniziativa con l’Assessore alla Cultura Stefano Solignani: “Un successo oltre ogni aspettativa. Quest’anno la nostra rassegna, che ha visto ospiti italiani e internazionali, ha richiamato una media di 200 persone a sera con punte di oltre 300 provenienti da tutta la regione per ascoltare musica di qualità. Qualità che è ormai un segno distintivo di ‘Note al Lennon’. Non dimentichiamo poi le due splendide serate ai Giardini Ducali, in collaborazione con il Comune di Modena, collaborazione che continuerà anche il prossimo anno così come la rassegna sarà riproposta con la formula, rivelatasi vincente, di un mix tra artisti italiani e internazionali. Il mio personale ringraziamento va anche a Fondazione di Modena per l’importante sostegno economico attraverso il bando ‘Mi metto all’opera’”.