A Sassuolo i carabinieri sventano un furto di carburante in danno di due autoarticolati

La scorsa notte, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, su segnalazione pervenuta sull’utenza “112”, è tempestivamente intervenuta presso la sede una ditta di autotrasporti ubicata in zona artigianale, dove era stato segnalato un furto in atto. All’arrivo dei militari, una persona si è allontanata di corsa nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Nel corso del sopralluogo è stato accertato che lo sconosciuto stava rubando del gasolio dai serbatoi di due autoarticolati, nei pressi dei quali sono state trovate 4 taniche, di cui una già riempita del carburante in argomento. Sul posto è stato rinvenuto un furgone risultato oggetto di furto avvenuto a San Martino in Rio nell’aprile scorso. Il veicolo, così come il gasolio, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre le taniche sono state poste in sequestro per i successivi accertamenti.