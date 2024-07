Torna il Charity Picnic Croce Verde il 1 agosto al CERE: sono già aperte le prenotazioni

Ritorna il charity picnic della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, l’appuntamento che, giunto alla quarta edizione, è divenuto ormai molto atteso nell’estate reggiana: ha l’obiettivo di sostenere la Pubblica Assistenza Croce Verde. L’appuntamento è fissato per giovedì 1 agosto, alle ore 20.30, al Circolo Equitazione di Reggio Emilia (CERE). La grande cena, nel contesto sempre molto suggestivo del CERE, servirà nello specifico quest’anno per finanziare l’acquisto di un nuovo mezzo per i servizi sociali della Pubblica Assistenza di Albinea, ovvero i servizi di assistenza ai cittadini che necessitano di accedere a strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere ma sono impossibilitati a farlo, per visite specialistiche, dialisi, palestre convenzionate Ausl, o anche dal domicilio ai centri diurni e viceversa.

Una serata importante ma che sarà anche una bella occasione di convivialità e divertimento, per stare insieme e fare del bene. Il prato del CERE sarà il teatro della cena, seduti a terra su comodi cuscini oppure ai tavoli predisposti per l’occasione, ma ospiterà anche momenti di spettacolo e animazione. Come la meravigliosa danza aerea di Kate e la musica di Sara ed Emanuele Latin Soul Duo. È già possibile prenotare la propria presenza, e conviene farlo rapidamente visto che ogni anno il Charity Picnic segna una partecipazione consistente. Le iscrizioni scadono martedì 30 luglio: è possibile prenotarsi compilando il modulo sul sito www.croceverde.re.it, oppure telefonando al 345 3358521 (Elisabetta). La prenotazione è obbligatoria, la quota di partecipazione è di 25 euro a persona (adulti e bambini). Molto interessante e ricco il menu, con antipasto composto da erbazzone e Parmigiano Reggiano, poi il primo con riso alla turca con zafferano e culaccia croccante, il secondo con sformatino di patate ”Macario” e melanzane panate, il contorno con pomodori gratin e zucchine con fonduta di amaretti. Poi frutta e dessert, plum cake alla frutta, dolcetti della pasticceria Boni, coppette di gelato della Gelateria Pacifico, acqua e selezione di vini.

Il Consiglio Direttivo Croce Verde ringrazia il CERE “per averci accolto anche quest’anno rinnovando una collaborazione che è per noi molto importante, e che porta ad eventi che registrano sempre grande partecipazione e successo, e questo ampio sostegno ci consente di mantenere alti gli standard dei nostri servizi. Vogliamo ringraziare anche tutte le realtà economiche che hanno reso possibile il Charity Picnic: in primis Elfi Finpolo, poi Archer Messori, F.lli Bonacini, La Bottega Gastronomica, Boni Pasticceria, Consorzio Parmigiano Reggiano, Cantine Riunite & Civ, Gelateria Pacifico, Reggiana Acque Minerali, Grissin Bon, Gruppo Pluricart, Titti Millecose e Stampatre”.