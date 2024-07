Reggio Emilia: già espulso con divieto di reingresso, identificato durante controllo in un bar

Continuano i servizi di ordinario controllo del territorio con l’intento di restituire ai cittadini aree urbane colpite da fenomeni di degrado urbano ed aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini di Reggio Emilia. Inoltre, nei giorni scorsi, su disposizione del Sig. Questore, sono stati intensificati i controlli, prevedendo servizi straordinari, in alcune zone sulla base delle segnalazioni giunte dai residenti.

Nel pomeriggio di sabato 13 luglio, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, durante uno di detti servizi, procedevano a un controllo avventori presso un esercizio commerciale sito in via Emilia Ospizio. Durante tale attività, veniva identificato un 46enne albanese che, in seguito ai necessari controlli, risultava essere destinatario di decreto di espulsione, notificato allo stesso nel novembre 2020, con conseguente rimpatrio del medesimo nel paese di origine. Tale provvedimento, inoltre, era corredato da divieto di reingresso nel territorio dello Stato per 5 anni.

Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto ai sensi dell’art. 13bis Testo Unico Immigrazione e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Stamane si è svolto il giudizio direttissimo, all’esito del quale è stata adottata da Giudice il provvedimento di espulsione immediata dallo Stato, a cui la Questura darà esecuzione con un servizio ad hoc.