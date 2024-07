Prosegue domenica 21 luglio l’Altro Suono festival al Cortile del Melograno

Posillipo trae la sua denominazione dal significato di ‘luogo della dimenticanza’, ‘dell’oblio’, in relazione al fascino ammaliante e seduttivo della maga Circe e della sirena Partenope. In tal senso, Franz Listz intitolò alcune sue elaborazioni pianistiche di canti napoletani Notti di Posillipo, a sottintendere momenti di sospensione storica, dello smarrimento del presente, nel flusso di voci evocate in un processo di ‘smemorizzazione’.

Canti della dimenticanza è l’idea antologica – e unitaria – di un arco musicale che spazia storicamente da cinquecentesche villanelle della ‘Napoli gentile’, da settecentesche reminiscenze pergolesiane o vinciane di eccellenti arie dell’opera buffa, da ottocentesche melodie pervenuteci dalle altissime trascrizioni strumentali redatte da Mauro Giuliani, da Ferdinando Carulli, da Fernando Sor, fino all’approdo digiacomiano, melodizzato romanticamente dal Costa e da De Leva. L’ensemble esecutivo comprende, oltre alla voce di Raffaello Converso, una compagine strumentale di plettri, di chitarre, di qualche strumento ad arco, la cui stilizzazione armonica e contrappuntistica si avvale della sapienza compositiva di Roberto De Simone. Sotto la direzione musicale di Antonello Paliotti si ascolteranno infatti Antonello Paliotti alla chitarra solista, Franco Ponzo alla chitarra, Michele De Martino al mandolino, Edoardo Converso alla mandola, Salvatore Della Vecchia al mandoloncello e mandolino e Leonardo Massa al violoncello.

Nato a Napoli, Raffaello Converso è cantante, attore e polistrumentista. Divulgatore della tradizione napoletana poetico-musicale, colta e popolare, passa con versatilità dal canto alla recitazione, dalla musica antica a quella contemporanea con estrema naturalezza, vivendo da protagonista la sua brillante carriera nei maggiori teatri italiani ed internazionali, dal Teatro San Carlo di Napoli al Sadler’s Wells Theater di Londra, ed ancora in Spagna, Germania, Austria, Francia, America meridionale, Inghilterra e Giappone.

