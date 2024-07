Il sindaco Lepore a New York per la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative

Il sindaco Matteo Lepore è stato selezionato per l’ottava classe della Bloomberg Harvard Leadership Initiative, unendosi a 39 sindaci provenienti da 11 Paesi dei cinque continenti per partecipare al programma di formazione manageriale professionale della durata di un anno.

Istituita dalla Bloomberg Philanthropies, Harvard Kennedy School e Harvard Business School come programma unico nel suo genere per aiutare a colmare il divario nello sviluppo del settore pubblico, la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative fornisce ai sindaci e ai senior leader delle città gli strumenti e le competenze per espandere la loro capacità di risoluzione dei problemi, rafforzare i loro municipi e migliorare i risultati per i cittadini, mentre le città affrontano sfide sempre più globali.

Con l’annuncio di oggi, la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative si attesta per aver fornito formazione a 314 sindaci e oltre 540 senior leader delle città di 33 Paesi e sei continenti sin dal suo lancio nel 2017.

“Sono onorato di essere stato selezionato ad un programma così prestigioso – commenta il sindaco Lepore -. La partecipazione alla Bloomberg Harvard Leadership Initiative è una preziosa opportunità di confronto tra quaranta sindaci selezionati da ogni parte del mondo, chiamati nel loro lavoro ad affrontare sfide simili. Siamo in prima linea nella conversione ecologica delle nostre città e tutti dopo la Pandemia vediamo la necessità di intervenire su fenomeni come la tensione abitativa, la crescita delle fragilità nelle nostre comunità a partire dalla salute mentale per tutti e il benessere delle nuove generazioni. Su di noi sono riposte le speranze delle persone tanto quanto le richieste di aiuto e le lamentele, come giusto che sia. Facciamo il nostro lavoro con orgoglio e determinazione, voglia di portate cambiamenti e realizzare progetti concreti. Questo programma di scambio e formazione ci impegnerà per qualche giorno qui a New York e a distanza per il resto dell’anno, ci permetterà di acquisire nuovi strumenti e condividere casi di studio reali. Come unica città italiana presente posso confermare che siamo guardati con attenzione per gli importanti progetti che stiamo portando avanti insieme alla nostra comunità”.

Il programma del Bloomberg Center for Cities dell’Università di Harvard, la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, riunisce docenti, personale e studenti di Harvard, insieme a esperti della rete globale di Bloomberg Philanthropies, per lavorare con i sindaci e i loro alti funzionari nel corso di un anno. Attraverso una combinazione di corsi e offerte intensivi in aula, virtuali e sul campo, l’iniziativa aiuta questi leader a rafforzare l’uso di dati e prove da parte dei loro team, a promuovere la collaborazione e l’innovazione in tutti i settori e a generare un impatto per le comunità. Oltre ai corsi di base e alle riunioni tra pari, ogni città è in grado di accedere a offerte aggiuntive, tra cui programmi di formazione esecutiva per lo sviluppo economico, l’impegno civico, le risorse umane, la negoziazione e gli appalti; l’opportunità di ospitare un Bloomberg Harvard City Hall Fellow per un massimo di due anni; e ricerche e materiali didattici per aiutare i leader della città a migliorare le pratiche organizzative chiave.

“Poiché i governi nazionali si affidano sempre più alle città per raggiungere i loro obiettivi, non c’è mai stato un bisogno maggiore di investimenti nella capacità dei sindaci e dei leader locali di fare grandi cose”, ha dichiarato Michael R. Bloomberg, fondatore di Bloomberg Philanthropies e Bloomberg L.P. e 108° sindaco di New York City. “La nostra Bloomberg Harvard City Leadership Initiative è progettata per aiutare i sindaci a diventare manager più efficaci, a costruire team forti e a imparare dai successi di altre città. Questa classe eterogenea di leader proviene da 11 Paesi e non vediamo l’ora di aiutarli a ottenere risultati per i milioni di residenti che servono”.

Per dare il via alla partecipazione, il sindaco Matteo Lepore si unirà alla facoltà di Harvard e a rinomati leader e manager a New York City per un’esperienza di classe immersiva di quattro giorni. Due senior leader di ciascuna delle 40 città, tra cui Bologna, inizieranno la loro partecipazione al programma nel mese di agosto.

I punti salienti della nuova ottava classe di sindaci dell’iniziativa sono i seguenti:

I sindaci provengono da cinque continenti tra cui Africa (1), Europa (4), Oceania (2), Nord America (30) e Sud America (2)

I sindaci provengono da 11 Paesi tra cui Australia (1), Canada (3), Colombia (1), Germania (1), Islanda (1), Italia (1), Paesi Bassi (1), Nuova Zelanda (1) e Stati Uniti (27), e i primi sindaci dell’Iniziativa provengono dall’Argentina (1) e dal Kenya (1)

Il 69% (27) proviene dagli Stati Uniti e il 31% (12) da altre città internazionali

Il 49% (19) proviene da città con meno di 200.000 abitanti, il 38% dei sindaci (15) proviene da città con una popolazione compresa tra 200.000 e 1 milione di persone e il 13% dei sindaci (5) proviene da città con una popolazione superiore a 1 milione di persone

“La Bloomberg Harvard City Leadership Initiative riunisce i leader delle città di tutta la nazione e del mondo”, ha dichiarato Alan Garber, presidente ad interim dell’Università di Harvard. “Lavorano insieme e attingono alle risorse di tutta l’Università per affrontare i problemi sociali urgenti, migliorando la vita di milioni di persone. Parte del Bloomberg Center for Cities di Harvard, l’iniziativa rappresenta l’impegno dell’Università a promuovere una rigorosa erudizione, a mettere in pratica la ricerca all’avanguardia e a responsabilizzare e ispirare i leader a fare la differenza. Sono lieto di unirmi a Bloomberg Philanthropies nel dare il benvenuto al nostro ottavo gruppo di sindaci e senior leader nel programma”.

Informazioni su Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies investe in 700 città e 150 Paesi in tutto il mondo per garantire una vita migliore e più lunga al maggior numero di persone. L’organizzazione si concentra sulla creazione di cambiamenti duraturi in cinque aree chiave: arte, istruzione, ambiente, innovazione governativa e salute pubblica. Bloomberg Philanthropies comprende tutte le donazioni di Michael R. Bloomberg, compresa la sua fondazione filantropica, aziendale e personale, nonché Bloomberg Associates, una società di consulenza filantropica che fornisce consulenza alle città di tutto il mondo. Nel 2023, Bloomberg Philanthropies ha distribuito 3 miliardi di dollari.

Informazioni sulla Bloomberg Harvard City Leadership Initiative

La Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, un programma del Bloomberg Center for Cities dell’Università di Harvard, è una collaborazione tra la Harvard Kennedy School, la Harvard Business School e Bloomberg Philanthropies per fornire ai sindaci e agli alti funzionari della città gli strumenti per affrontare sfide complesse nelle loro città e migliorare la qualità della vita dei loro residenti. L’iniziativa ha anche fatto progredire la ricerca e sviluppato nuovi programmi di studio e strumenti didattici per aiutare i leader delle città a risolvere i problemi del mondo reale. Per ulteriori informazioni, visita il cityleadership.harvard.edu o vieni a trovarci su LinkedIn e X.

Informazioni sul Bloomberg Center for Cities dell’Università di Harvard

Fondato nel 2021 con Bloomberg Philanthropies, il Bloomberg Center for Cities dell’Università di Harvard serve una comunità globale impegnata a migliorare la gestione, la leadership e la governance pubblica. La collaborazione unisce esperienze incentrate sulle città in tutte le discipline e le scuole per produrre ricerca, formare leader e sviluppare risorse per l’uso globale. Il centro è progettato per avere un impatto diffuso sul futuro delle città, dove ora vive più della metà della popolazione mondiale, informando e ispirando i leader delle amministrazioni locali, gli studiosi, gli studenti e altri che lavorano per migliorare la vita dei residenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita cities.harvard.edu o seguici su Instagram, LinkedIn e X.