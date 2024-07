Guardia di Finanza di Mirandola elevata a “Compagnia”, nota dell’Assessore Donnarumma

A seguito della notizia dell’elevamento al grado di “Compagnia” della già Tenenza della Guardia di Finanza di Mirandola, con annesso incremento delle unità operative e operanti sul territorio, l’Assessore Marco Donnarumma ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Accogliamo con grande soddisfazione l’elevazione della Tenenza della Guardia di Finanza di Mirandola al rango di “Compagnia” – commenta, appresa la notizia, l’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma – La decisione, che ha portato ad un contestuale incremento della forza organica del Reparto di ben 7 unità, è un chiaro segnale del riconoscimento di Mirandola come punto di riferimento da valorizzare sempre di più, per un territorio in costante crescita. Rivolgo i miei sinceri ringraziamenti al Ten. Amedeo Torresi per tutto il lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità ed esprimo un grande e caloroso “benvenuto” al Cap. Maria Chiara Campoli per l’incarico ottenuto, che potrà contare sempre su tutto il supporto necessario da parte dell’Amministrazione comunale”.