Finale, lavori del comune di Bondeno al ponte su SP10

Al confine tra Finale Emilia e Bondeno di Ferrara, lungo la strada provinciale 10, chiuderà il ponte di Scortichino sul canale diversivo di Burana, da lunedì 22 luglio fino a sabato 31 agosto, per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria della struttura da parte del Comune di Bondeno di Ferrara.

La chiusura riguarderà sia il transito veicolare che quello pedonale e sul posto sarà installata la segnaletica di deviazione così da limitare i disagi alla circolazione.

«I percorsi alternativi da Finale Emilia a Bondeno – sottolinea il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – sono sostanzialmente due: il primo per via Comunale Rovere, Quattrina, Obici, sulla strada provinciale 45, riporta a Scortichino e poi a Bondeno mentre il secondo per Casumaro e Santa Bianca, attraverso la strada provinciale 9, conduce direttamente a Bondeno».

La struttura, al confine tra la Provincia di Modena e la Provincia di Ferrara, è gestita dal Comune di Bondeno e l’intervento, che fa parte del consolidamento e restauro generale della struttura, consentirà di eliminare le attuali limitazioni di transito, sia riguardo alla massa dei veicoli (attualmente è vietato il passaggio di mezzi superiori a 26 tonnellate) sia alla percorribilità della struttura, che tornerà ad essere a due corsie.