Cavriago: infastidito dai rumori, minaccia il vicino con un coltello

A seguito di alcuni rumori molesti, avrebbe minacciato il vicino con un coltello da cucina, lamentando di essere stato svegliato in piena notte. La vittima ha allertato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri di Cavriago, i quali acquisivano le prime informazioni dalla vittima e la testimonianza della moglie, che riferiva di aver sentito le minacce dall’altra stanza. Il presunto autore delle minacce nel frattempo era già rientrato in casa. I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un uomo di 63 anni, residente nel reggiano.

L’origine dei fatti risale alla notte del 4 giugno scorso quando, intorno alle ore 01:30, accidentalmente, si staccava una parte in legno in casa della vittima, causando un notevole rumore. Dopo poco arrivata il 63enne che bussava alla porta della vittima impugnando un coltello da cucina della lunghezza di 25 cm circa e con fare minaccioso ed aggressivo, dopo essersi lamentato del forte rumore che lo aveva svegliato, gli rivolgeva frasi minacciose. La vittima allertava nell’immediato il 112 che inviava sul posto una pattuglia dei carabinieri di Cavriago, i quali acquisivano le prime informazioni dalla vittima e la testimonianza della moglie, che riferiva di aver sentito le minacce dall’altra stanza, mentre il presunto autore era già andato via.

Qualche giorno dopo la vittima si recava presso gli uffici della stazione di Cavriago per formalizzare la denuncia. A seguito di indagini, e grazie alle dichiarazioni testimoniali, i militari acquisivano elementi di presunta responsabilità nei confronti del 63enne, che veniva denunciato alla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.