Castelnuovo, concerto di Marisa Sardo nel giardino della biblioteca

Il “femine sound” di Marisa Sardo risuona al giardino della biblioteca comunale Luis Sepúlveda di Castelnuovo Rangone. Mercoledì 17 luglio alle 21 l’area verde di Villa Ferrari ospiterà la piccola rassegna concertistica con protagonista la chitarrista nata a Chicago e attiva nelle scene musicali di tutto il mondo.

L’artista eseguirà con il suo stile unico brani di Olga Amelkina-Vera, Nadia Borislova, Clarice Assad, Keiko Fujiie, Annette Kruibrink e Dale Kavanagh, in un programma che riflette la sua ricerca sul “femine sound”, il suono femminile, come lei stessa lo definisce, ovvero un suono aperto in termini di forme musicali, carattere, atmosfere, tempo, colori e spazio.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.