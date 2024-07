Campionati Nazionali Assoluti di tennis wheelchair allo Sporting Sassuolo

Si sono conclusi domenica 14 luglio i Campionati Nazionali Assoluti di tennis wheelchair promossi dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e che lo Sporting Club Sassuolo ha avuto l’onore di ospitare per la prima volta con il Patrocinio del Comune di Sassuolo. Una manifestazione di altissimo livello che ha visto i giocatori della categoria open maschile (atleti con disabilità agli arti inferiori) impegnati in sfide di singolo e doppio fino al gran finale nel weekend sul campo centrale.

Sul podio sale Luca Arca che conquista lo scudetto 2024 in entrambe le discipline! Luca, 31 anni e tesserato per il Tennis Club Terranova di Olbia, ha superato facilmente Silviu Culea con il punteggio di 6/1 6/1 nella finale di singolo: poco ha potuto fare l’avversario bresciano che ha dimostrato un buon livello di gioco, ma non all’altezza dell’atleta sardo.

Gli stessi giocatori, Luca e Silviu, hanno conquistato il titolo di doppio, assegnato con un girone all’italiana tutti contro tutti, battendo di seguito la coppia Righi – Tontodonati per 6/0 6/0 e Felici – Morandi per 6/2 6/1.

Presenti alle premiazioni il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore allo Sport Serena Lenzotti, oltre al Consigliere Nazionale FITP Roberta Righetto, che hanno incoronato i vincitori. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi di Anffas Sassuolo che con Fondazione Iris, rappresentata dal Executive Board Member, il Dottor Stefano Luconi, hanno realizzato un ricordo speciale per tutti i partecipanti.

Per Luca Arca è stato un bel test di prova in attesa di sapere la lista definitiva dei giocatori che parteciperanno alle Paraolimpiadi e con il suo attuale ranking di 34 al mondo gli auguriamo di poter entrare a Parigi: una bella occasione per lui e per la Federtennis che per la prima volta avrebbe un giocatore italiano in questa disciplina!