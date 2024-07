Attesa a Novellara per la ventesima edizione di ‘Miss Anguria’

A Novellara è tutto pronto per la ventesima edizione di Miss Anguria, festa nata per valorizzare il lavoro dei produttori agricoli che ogni anno crescono frutti buonissimi; talmente buoni da ottenere nel 2017 il primo IGP per un prodotto di origine vegetale esclusivo della provincia reggiana e in assoluto il primo IGP in Europa dedicato a questo frutto.

Si comincia venerdì con Ellen River and her band. Ellen River, singer songwriter emiliana, presenta live brani tratti dal suo ultimo doppio album di inediti intitolato “Life”, includendo in scaletta anche interpretazioni di canzoni di autrici ed autori d’oltreoceano che si muovono tra folk, americana music, country, rock e blues. Sul palco con la cantautrice ci saranno talentuosi musicisti quali Simone Galassi alle chitarre, Paolo Guazzi al basso e Diego Sapignoli alla batteria e percussioni.

La serata sarà animata dal gruppo folkloristico ciclisti d’altri tempi che con le loro biciclette d’epoca sfileranno per il paese, non mancheranno gli spazi dedicati alla famiglia con i giochi di una volta e C’era una volta un piede uno spettacolo per tutti perché capace di incuriosire chiunque, un intrattenimento all’insegna del sorriso e leggerezza.

Sabato 27 luglio in Piazza Unità d’Italia entrano finalmente in scena le angurie giganti, prima una sfilata con le aspiranti miss e poi la pesatura e la premiazione del concorso del grado zuccherino. Ad accompagnare le aspiranti regine saranno i musicisti della Banda dei tamburi.

La piazza sarà avvolta dalle note di musica di strada con Ellen River e Americarsàn, il progetto dialettale dei fratelli Riccardo e Leonardo Sgavetti, brani inediti e traduzioni di grandi classici della canzone americana (Dylan, Springsteen, Cash, Waits…), atmosfere country, folk, blues e tex-mex per un concerto tra il Crostolo e il Mississippi, tra la nebbia della bassa e quella di New Orleans, tra i pioppi e le sequoie giganti.

La festa si concluderà domenica 28 luglio con il concerto degli Spingi Gonzales, anche per questa ultima serata tanti gli intrattenimenti per le famiglie un tuffo nel passato con le fiabe animate e lo spettacolo Happiness, la compagnia ci regalerà una riflessione sulla felicità.

Tante le attività collaterali con artisti di strada, mercatini, musica, incisori di frutta e verdura, mostra di oggetti della civiltà contadina, laboratori e spettacoli per bambini, il ristorante della Pro Loco con prodotti di qualità e naturalmente la mlonera (melonaia) con le gustosissime angurie di Novellara.

Crediamo che il mondo agricolo del nostro territorio meriti tutto questo, per la sua importanza storica, per la capacità di rinnovarsi nella continuità, per il coraggio delle nuove generazioni di agricoltori ad impegnarsi sempre in nuove sfide.