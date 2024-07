Torna il Guastalla Jazz Festival Summer 2024

Dal 19 luglio al 27 agosto, cinque imperdibili concerti in piazza Mazzini. La rassegna si apre con i Saxofollia.

Venerdì 19 LUGLIO ore 21.30

SAXOFOLLIA feat. Miguel Zenon,

Miguel Zenon – Sax Alto, Fabrizio Benevelli – Sax Soprano, Lorenzo Simoni – Sax Alto, Marco Ferri – Sax Tenore, Giovanni Contri – Sax Baritono

Il quartetto Saxofollia incontra Miguel Zenon, recente vincitore del Grammy Award e definito dalla MacArthur Foundation come l’artista che

“sta contemporaneamente ristabilendo la tradizione artistica, culturale e sociale del jazz, mentre crea un linguaggio jazz completamente nuovo per il ventunesimo secolo”.

Lo spettacolo proposto va al di là dei generi e porta in scena brani originali e standard jazz arrangiati per cinque saxofoni. I musicisti coinvolti, fermamente convinti che la musica sia “una” e senza confini danno vita ad uno spettacolo in cui innovazione e tradizione si incontrano filtrati dalle particolari sensibilità e dai differenti percorsi artistici esplorati da ogni singolo componente.

Jazz, musica etnica, musica classica, musica popolare si fondono così in unicum sonoro del tutto originale e innovativo a partire dalla singolare formazione del quintetto di saxofoni.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Domenica 28 LUGLIO ore 21.30

CARO FRANCO IL MONDO MUSICALE DI FRANCO CERRI

ALESSANDRO USAI – Chitarra, ALBERTO GURRISI – Organo Hammond, ROBERTO PAGLIERI – Batteria, feat. IRENE BURRATTI – Voce

Mercoledì 7 AGOSTO ore 21.00

MICHELE BONIFATI EMONG

MANUEL CALIUMI – Sassofono, FEDERICO PIERANTONI – Trombone, MICHELE BONIFATI – Chitarra, EVITA POLIDORO – Batteria

Martedì 20 AGOSTO ore 21.00

WELIKEPATMETHENY

MICHELE BIANCHI – Chitarre, CLAUDIO VIGNALI – Pianoforte, GIULIO CORINI – Contrabbasso, MICHELE MORARI – Batteria

Martedì 27 AGOSTO ore 21.00

BE AT EASE 5tet

SIMONE COPELLINI – Tromba, MICHELE VIGNALI – Sax, LUCA SAVAZZI – Piano, STEFANO CARRARA – Contrabbasso, RICCARDO COCETTI – Batteria

ESTATE A GUASTALLA: CALENDARIO AGGIORNATO DEI PROSSIMI EVENTI NELLA SECONDA METÀ DI LUGLIO

Venerdì 12

SAN MARTINO IN FESTA

Dalle ore 20.00 Parco di Via Copernico, San Martino di Guastalla

Serata con Serata con BestBeFive, live entertainment band.

Tutte le sere attivi Ristorante, Bar, Birreria, Grapperia

Apertura ristorante ore 20:00, possibilità di asporto dalle ore 19:30 alle 20:30. Inoltre tutte le sere sarà.

DON RUIZ ORCHESTRA

Ore 21.30 – Piazza Mazzini

Musica d’autore salsa italocubana e cover selezionate.

Sabato 13

THE SOUND OF LOPPO

Dalle ore 17.30 – Parco di Tagliata, via Bonazza

8° Memorial Adriano Marzo. Musica, cibo, mini market e street art. Evento a scopo benefico.

THE SOUND OF LOPPO è un evento nato per ricordare Adriano Marzo, scomparso nel gennaio 2015 dopo un grave incidente stradale.

Gli amici di Adriano hanno deciso di tirarsi su le maniche e portare la musica dello strumento che lui tanto amava l’HANG in un contesto dove tutti potessero farsi trascinare da questi suoni avvolgenti, sconfinati e quasi del tutto sconosciuti. Tutto questo contornato da musica live, giochi, cibo e tanto altro, per una giornata all’insegna della vera musica a nel ricordo di Adriano.

Anche per questa edizione il ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficenza e quell’anno sarà donato alla Croce Rossa di Guastalla per l’acquisto di un’automedica.

Line Up 2024

17.00\18.00 apertura

19.00\19.15 Rusty boop

21.00 live PAOLO BORGHI

21.15 ROCK’N’ROLL KAMIKAZES

23.00 LITTLE TAVER

SAN MARTINO IN FESTA

Dalle ore 20.00 Parco di Via Copernico

Serata Liscio con Gigolò Band.

Tutte le sere attivi Ristorante, Bar, Birreria, Grapperia

Apertura ristorante ore 20:00, possibilità di asporto dalle ore 19:30 alle 20:30. Inoltre tutte le sere sarà.

Domenica 14

SAN MARTINO IN FESTA

Dalle ore 20.00 Parco di Via Copernico

Hillary Quartet rock blues & dintorni

Tutte le sere attivi Ristorante, Bar, Birreria, Grapperia

Apertura ristorante ore 20:00, possibilità di asporto dalle ore 19:30 alle 20:30. Inoltre tutte le sere sarà.

Lunedì 15

Cinema sotto le stelle

IL TORO FERDINANDO

Ore 21.30 – Cortile Scuola Primaria di via A. Costa

Regia di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath (2017). Film ragazzi – Ingresso gratuito.

Martedì 16

Pomeriggi in compagnia all’Emporio Solidale

Sono gratuiti e aperti a tutti

Il martedì pomeriggio ci si ritrova in compagnia per:

fare 4 chiacchiere

prendere 1 caffè

fare nuove amicizie

condividere i propri hobby

imparare l’arte dell’uncinetto, della maglia e del bricolage

I MIGLIORI 60 ANNI DEI FIASCHI

Ore 21.30 – Piazza Mazzini

Le scene più esilaranti tratte dalle commedie della compagnia dialettale “I Fiaschi”.

Cinema sotto le stelle

TROPPO CATTIVI

Regia di Pierre Perifel (2022).

con Sam Rockwell, Awkwafina, Craig Robinson, Marc Maron, Zazie Beetz

Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi, ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni.

Mercoledì 17

LA VASCA DI VIA GONZAGA

Alla sera – Centro Storico

Nelle vie del centro negozi aperti, musica live, food.

Su via Gonzaga, largo dei mille e alcune vie limitrofe le attività commerciali del Guastalla Live saranno aperte tutti i mercoledì di luglio.

Fino alle 23.30 saranno presenti punti ristoro, truccabimbi per i più piccoli e varie band musicali.

Cinema sotto le stelle

LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI

Ore 21.30 – Cortile Scuola Primaria di via A. Costa

Regia di Anthony Fabian (2022). Ingresso gratuito.

Venerdì 19

SAGRA AD SAN GIAROLUM

46° edizione della festa della frazione di San Girolamo di Guastalla

Ore 21.30 – San Girolamo

Musica dal vivo con DJ Mattia Peruffo.

Sabato 20

TAGLIATA IN FESTA

Musica, balli e stand gastronomico a Tagliata di Guastalla.

Dalle ore 20.00 – Parco di Tagliata, via Bonazza

Noche Latina. Animazione by Tumbao Loco di Luzzara.

Apertura Stand gastronomico ore 20.00.

È consigliata la prenotazione. Telefono circolo 0522830362

SAGRA AD SAN GIAROLUM

46° edizione della festa della frazione di San Girolamo di Guastalla

Ore 21.30 – San Girolamo

Onde Sonore. Live Magic Concert.

Domenica 21

CONCERTI ALL’ALBA SUL FIUME PO

Ore 05:51 – Lido Po

Luca Cascone, arpa celtica.

TAGLIATA IN FESTA

Musica, balli e stand gastronomico a Tagliata di Guastalla.

Dalle ore 20.00 – Parco di Tagliata, via Bonazza

PostalMarket Band, solo musica italiana anni 60 – 80.

Apertura Stand gastronomico ore 20.00.

È consigliata la prenotazione. Telefono circolo 0522830362

SAGRA AD SAN GIAROLUM

46° edizione della festa della frazione di San Girolamo di Guastalla

Ore 21.30 – San Girolamo

Concerto BestBeFive, live enter-tainment band.