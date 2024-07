Scandiano: cane abbandonato sul balcone, salvato dalla Polizia locale

Questa mattina intorno alle 9:00, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia, è intervenuta in via Tognoli a Scandiano, in quanto alla centrale operativa era stato segnalato un cane di piccola taglia lasciato al sole sul balcone di una abitazione al primo piano.

Giunti sul posto gli operanti individuavano l’animale su di un balconcino di ridotte dimensioni, con una porta finestra che appariva avere le persiane abbassate completamente. Gli operanti provvedevano a suonare il campanello dell’abitazione corrispondente al balcone ma senza risposta.

Tramite il nome sul campanello, per mezzo dell’Ufficio Anagrafe venivano reperiti i nominativi dei residenti e il numero telefonico. Questi, contattati, dichiaravano di non poter fare rientro all’abitazione e che l’animale non era bloccato all’esterno, in quanto vi era la tapparella leggermente sollevata per permettere al cane di rientrare volontariamente. Gli agenti provavano quindi, senza successo, a far rientrare l’animale, sia suonando che bussando alla porta di casa.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco allertati, considerata la temperatura estremamente elevata a cui era esposto l’animale, un agente chiedeva al titolare di un furgone di passaggio di utilizzare la sua scala per raggiungere l’animale e metterlo in sicurezza.

Reperita la scala, l’agente raggiungeva il balcone appurando che la tapparella era completamente abbassata. Sollevando un lato della serranda permetteva all’animale di rientrare velocemente nell’appartamento. Veniva quindi avvertito il proprietario del cane che l’animale si trovava all’interno dell’appartamento.