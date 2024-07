Prosegue la collaborazione tra UISP Bologna e La Nostra Africa ONLUS: donate le t-shirt della StraBologna

UISP Bologna è lieta di annunciare la donazione di magliette della StraBologna all’associazione La Nostra Africa ONLUS. L’incontro per ufficializzare la donazione si è tenuto alla presenza della Presidente della UISP Bologna Paola Paltretti, del Presidente dell’associazione Giorgio Girella e di Abigael Musenya, Responsabile dei progetti in Kenya, attualmente in Italia per approfondire la sua formazione personale.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra UISP Bologna e La Nostra Africa ONLUS, che prosegue da diversi anni con l’obiettivo comune di sostenere progetti solidali. La Nostra Africa ONLUS è un’associazione di volontariato bolognese impegnata nel sostegno alla popolazione Maasai del Kenya, nel distretto di Kajiado. L’associazione si distingue per il suo valoroso impegno nella costruzione di strutture scolastiche, garantendo così l’istruzione ai bambini della comunità.

Oltre a questo, La Nostra Africa ONLUS organizza due campi di volontariato all’anno, della durata di due settimane, che rappresentano momenti significativi di condivisione tra i volontari e il popolo Maasai. Questi campi sono fondamentali per costruire relazioni di solidarietà e per sviluppare progetti comuni, lavorando fianco a fianco con la comunità locale.

Le magliette donate saranno destinate ai bambini e ai ragazzi sostenuti dall’associazione, contribuendo a diffondere i valori dello sport e della condivisione anche nelle comunità più bisognose.

“Siamo orgogliosi di poter supportare La Nostra Africa ONLUS attraverso questa donazione,” ha dichiarato Paola Paltretti. Questa collaborazione è basata su valori condivisi e sull’importanza di fare rete per raggiungere obiettivi comuni di solidarietà e inclusione

Giorgio Girella ha espresso gratitudine a nome dell’associazione, sottolineando come queste donazioni siano fondamentali per sostenere le attività educative e ricreative nei confronti dei giovani.

Le magliette della StraBologna donate, non solo rappresentano un sostegno materiale, ma anche un simbolo di vicinanza e di attenzione verso le comunità più bisognose.

http://www.lanostraafrica.it/2010/content/home per approfondire tutti i progetti dell’associazione La Nostra Africa ONLUS.

https://strabologna.it/ per saperne di più sulla StraBologna