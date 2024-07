Festa a Maranello per la centenaria Iulghe Compagni. In occasione dei suoi cento anni, la signora è stata festeggiata a Villa Estense, la Casa Residenza per Anziani di Torre Maina di Maranello dove è ospite. A farle gli auguri il sindaco Luigi Zironi insieme ai familiari, al personale della struttura e al parroco di Torre Maina Don Pierino Sacella.