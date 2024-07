Garisenda: donati 500 mila euro da G.D, azienda del gruppo Coesia

Nuova importante donazione per il salvataggio della Garisenda: G.D, azienda del gruppo industriale Coesia, ha infatti contribuito con una donazione di 500 mila euro per finanziare i lavori di restauro in corso alla Torre.

“Ringrazio Isabella Seràgnoli – commenta il sindaco Matteo Lepore – per questo ulteriore segno di attenzione verso la nostra città. Un contributo che, insieme a quello delle tante imprese del territorio e dei cittadini, ci consentirà di affrontare con serenità la messa in sicurezza e il restauro della Garisenda”.