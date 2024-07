Fiorano, Antonio Onorato compie 100 anni

Oggi, 12 luglio 2024, il signor Antonio Onorato, ospite della Casa residenza anziani, Coccapani a Fiorano Modenese dal 2009. Il sindaco, Marco Biagini, ha portato i suoi auguri e quelli di tutta la comunità fioranese, omaggiando il signor Antonio di una bottiglietta di aceto balsamico dell0 acetaia comunale.

Erano presenti le figlie dell’anziano e altri parenti che, insieme al personale e ospiti della Casa, hanno festeggiato il centenario. Hanno partecipato alla festa anche alcuni bambini della scuola dell’infanzia Coccacapani che hanno regalato ad Antonio un biglietto con i loro disegni e cantato “Tanti auguri” all’arrivo della torta.

Antonio Onorato è nato ad Irsina (MT) nel 1924, durante la Seconda Guerra Mondiale, molto giovane, è stato fatto prigioniero e portato nei campi di lavoro in Germania.

Una volta tornato a casa, nonostante la brutta esperienza, si è trasferito in territorio tedesco per cercare lavoro e lì è rimasto per sette anni. Di quegli anni gli piaceva raccontare storie e aneddoti divertenti

Rientrato in Italia, nel 1969 è arrivato a Sassuolo, come tanti suoi conterranei, per lavorare in ceramica. E’ stato

I familiari raccontano che è sempre stato un gran lavoratore e che non ha mai avuto la patente. Andava sempre a piedi al lavoro, presso la ceramica Ragno, o dovunque dovesse recarsi. Forse è questo uno dei segreti della sua longevità.

Insieme alla moglie, ora scomparsa, ha avuto quattro figlie, tanti nipoti, pronipoti e anche un trisnipote.