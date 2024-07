Lunedì 15 luglio la serata di attribuzione del “Premio Sostenibilità 2024” a Campogalliano

Trentaquattro storie di imprese del territorio a confronto, una giuria selezionata, una location suggestiva. È con questi ingredienti che si arriva alla serata finale della prima edizione del “Premio Sostenibilità 2024”, l’evento ideato e organizzato da Lapam Confartigianato per sensibilizzare le imprese a investire nel rispetto dei criteri ESG (Environmental, Social e Governance).

L’appuntamento con la serata di premiazione del Premio Sostenibilità è per lunedì 15 luglio a partire dalle ore 18 al Best Western Hotel Modena District di Campogalliano, in via del Passatore 160.

Durante la serata le imprese partecipanti verranno presentate al pubblico. La giuria, composta da imprenditori, docenti universitari e dirigenti Lapam Confartigianato e di Unicredit, partner dell’iniziativa, premierà i tre progetti imprenditoriali più sostenibili. Inoltre, verranno assegnati altri due premi speciali: il primo alla micro impresa con il progetto più virtuoso nel rispetto dei tre criteri ESG, il secondo all’attività che ha ricevuto più voti dal pubblico, il quale ha potuto esprimere la propria preferenza sul sito www.lapam.eu .

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.