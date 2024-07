I tagli del decreto “Spending Review”: alcuni Sindaci del Distretto scrivono al Governo

Il Sindaco di Sassuolo, assieme ai Sindaci di Formigine, Fiorano Modenese, Maranello, Prignano sulla Secchia e Palagano, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze una lettera in merito ai tagli previsti dal decreto “Spending Review” per gli Enti Locali. A seguire il testo.

Gentilissimi,

Vi scriviamo con estrema preoccupazione e profonda delusione per esprimere tutta la nostra contrarietà ai contenuti del cosiddetto Decreto “Spending Review”. Un decreto che penalizza fortemente gli Enti Locali, ovvero quelle istituzioni impegnate ogni giorno di fronte a cittadini per garantire servizi di welfare, la manutenzione di edifici scolastici, la sicurezza e la cura dei luoghi, la tutela dell’ambiente. Siamo quelli che quotidianamente sono a stretto contatto con i cittadini rappresentando le istituzioni con orgoglio e passione. Questo decreto colpisce i nostri Comuni ed addirittura è pensato per colpire quelli più virtuosi.

Gli enti locali che si sono affannati per vincere bandi e realizzare opere, nei tempi contingentati del Piano di Ripresa e Resilienza, si troveranno ad avere meno fondi per poter fare funzionare quegli asili, quelle scuole, quelle strutture destinate alle nostre comunità.

Un taglio netto sulle risorse di spesa corrente dei Comuni, quelle spese che servono per garantire i servizi ai nostri cittadini: gli asili, le scuole, il welfare, la cultura, lo sport, e tutti quei servizi per le famiglie e destinati alle fasce più deboli o più sensibili della nostra società. Questi sono i servizi che subiranno tagli da un decreto che, per risparmiare denaro a livello centrale, ha deciso di tagliare i fondi ai servizi usufruiti dai cittadini.

Un Comune efficiente programma la spesa, il mantenimento dei servizi e gli investimenti in base alle entrate previste. Lo facciamo seriamente approvando il Bilancio a Dicembre per l’anno successivo. Come sarà possibile mantenere gli impegni presi a fronte di un taglio di risorse che inizia già ora?

Abbiamo approfittato dell’occasione dataci dai fondi Pnrr per costruire nuove scuole, nuovi asili: in che modo potremmo mai farli entrare in funzione se non abbiamo nemmeno le risorse per garantire il regolare funzionamento delle altre?

Un taglio drammatico per i bilanci dei nostri Comuni, che nei prossimi cinque anni per Sassuolo ammonta a circa 750.000 €, 561.000 € per Formigine, 430.000 € per Fiorano Modenese, 400.000 € per Maranello, 58.000 € per Palagano ed altrettanto significativi per Prignano sulla Secchia.

A tutti questi motivi si aggiunge l’amarezza per l’assoluta mancanza di un confronto con i Sindaci ed è per questo che esprimiamo la nostra totale contrarietà a questo provvedimento che, colpendo gli Enti Locali, colpisce le nostre famiglie e i nostri cittadini tutti.

Vi chiediamo un radicale cambio di rotta perché questa non è una questione politica o amministrativa, non si tratta di far quadrare i conti: questa è una giustizia sociale, difesa delle istituzioni e del futuro del paese.

Distinti saluti

F.to

Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo

Elisa Parenti, Sindaco di Formigine

Marco Biagini, Sindaco di Fiorano Modenese

Luigi Zironi, Sindaco di Maranello

Mauro Fantini, Sindaco di Prignano sulla Secchia

Fabio Braglia, Sindaco di Palagano