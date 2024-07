Accreditamento all’eccellenza: l’Azienda USL di Bologna ottiene l’accreditamento livello Platino da Accreditation Canada

A poco più di un mese dal termine delle visite dei 12 valutatori internazionali di Accreditation Canada, l’Azienda USL di Bologna riceve il rapporto ufficiale con la decisione di accreditamento da parte del Comitato Decisionale di Accreditation Canada che riconosce all’Azienda USL di Bologna l’accreditamento all’eccellenza di Platino.

Accreditation Canada è un’organizzazione senza scopo di lucro che dagli anni ‘60 si occupa di accreditamento internazionale di servizi sociosanitari. Per ottenere questa certificazione riconosciuta in tutto il mondo, un’azienda sanitaria deve dimostrare che le proprie prestazioni e le relative modalità operative rispondono a un set di standard validati da una commissione esterna, composta da esperti di calibro internazionale.

Accreditation Canada prevede 3 livelli di Accreditamento all’eccellenza: oro, platino e diamante che le strutture sanitarie possono raggiungere in funzione della risposta fornita dai servizi di ciascuna azienda ai criteri definiti dagli standard internazionali.

L’Azienda USL di Bologna è stata accreditata su 35 standard (corrispondenti a circa 4000 criteri di sicurezza e qualità delle cure) che coprono tutti i servizi offerti dall’Azienda sanitaria. Il percorso di accreditamento dell’Ausl di Bologna, avviato nel settembre 2021 e coordinato dal “Governo clinico, Ricerca, Formazione e Sistema Qualità”, è primo nello storico di Accreditation Canada per complessità dei servizi e numero di professionisti coinvolti: 131 i progetti di miglioramento avviati dall’Azienda USL di Bologna per aderire agli standard interazionali, con la partecipazione attiva di quasi 3000 professionisti.

Formazione, analisi degli standard, definizione e realizzazione dei progetti di miglioramento sono stati gli step di evoluzione del percorso di accreditamento all’eccellenza che si è concluso il 24 maggio scorso con la visita dei 12 valutatori esperti presso 9 ospedali e 57 aree assistenziali (19 case della Comunità, i CAU, Pronto soccorso e Punti di Primo soccorso), prevedendo numerosi incontri con pazienti, partner e dipendenti dell’Azienda.

“Nonostante la sfida iniziale, correlata alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell’Azienda USL di Bologna – tra le più grandi in Italia – oggi si celebra un importante traguardo, frutto dell’impegno e del lavoro svolto a tutti i livelli dai dipendenti dell’Azienda sanitaria – dichiara Yuliya Shcherbina, Responsabile Sviluppo Europeo Accreditation Canada. Un percorso di accreditamento all’eccellenza è infatti un impegno costante e continuativo, volto al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini. La certificazione consegnata oggi è senz’altro un importante risultato, ma allo stesso tempo un nuovo punto di partenza che consentirà all’Azienda USL di Bologna di proseguire sulla strada del miglioramento per offrire servizi sempre migliori, riducendo al minimo i rischi per i pazienti”.

“Per noi è senz’altro un giorno di festa in cui raccogliamo i risultati di un importante percorso che ha contribuito a promuovere formazione e aggiornamento tra i diversi professionisti dell’Azienda USL di Bologna. Ringrazio i dipendenti, ma anche i cittadini e gli stakeholder della comunità coinvolti, per tutti gli sforzi messi in campo in questi anni. Siamo consapevoli che grazie al confronto con i professionisti di Accreditation Canada, abbiamo maturato diversi elementi di riflessione che contribuiranno allo sviluppo futuro dell’Azienda USL di Bologna, tra le più grandi e complesse del Paese che ho l’onore di dirigere”. Così Paolo Bordon, Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna.

Il confronto dei dipendenti dell’Azienda USL di Bologna con i 12 valutatori esterni ha consentito di individuare aree di miglioramento, ma anche acquisire maggiore consapevolezza sui punti di forza distintivi dell’Azienda sanitaria bolognese, tra cui il modello organizzativo Hub e Spoke a garanzia dell’equità di accesso ai servizi da qualsiasi punto del territorio aziendale (dalla pianura all’Appennino) e il livello di sviluppo della Telemedicina.

Inoltre, l’eccellenza di alcuni servizi e prestazioni offerti dall’Azienda è stata considerata così distintiva da risultare esemplare per altre realtà nello scenario internazionale. Tra gli aspetti più apprezzati nel percorso di accreditamento è emerso il coinvolgimento dei pazienti e dei relativi caregiver nello sviluppo di progetti realizzati negli ospedali e tra le comunità territoriali, nell’ottica di sviluppare equità, partecipazione e umanizzazione, in virtù dell’istituzione di un board dedicato all’interno dell’Azienda.

L’Accreditamento all’eccellenza di Accreditation Canada è infatti finalizzato a migliorare l’efficienza dei processi e la qualità dei servizi erogati ai pazienti a tutti i livelli, attraverso un approccio di cure centrate sulle persone.