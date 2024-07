Via Quattroponti a Sassuolo chiusa per 20 giorni

Modifiche a circolazione e sosta in via Quattroponti da domani, giovedì 11 luglio, per la durata di venti giorni.

Visti i lavori, che inizieranno domani, da parte di Hera, per il rinnovo della condotta idrica la comandante della Polizia Locale di Sassuolo ha emesso l’ordinanza n° 187 del 10 luglio che modifica la viabilità nell’intero tratto interessato per tutta la durata dei lavori.

In particolare da domani, giovedì 11 Luglio e comunque fino a fine lavori (previsto per 20 giorni) via Quattro Ponti sarà chiusa al traffico veicolare eccetto residenti che potranno accedere da via Radici in Piano in quanto trattasi di cantiere in movimento e mezzi autorizzati ad accedere all’area di cantiere nonché mezzi di soccorso.

Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.