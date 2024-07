Reggio Emilia: Aladino si rinnova, dal 15 luglio arriva CLICKBUS

Agenzia Locale per la Mobilità comunica che, a decorrere da lunedì 15 luglio 2024, sugli store IOS e Android sarà disponibile CLICKBUS, la nuova app nata per migliorare e facilitare il servizio serale Aladino, che passa così da servizio a chiamata a servizio su prenotazione tramite app.

Il servizio rinnova e sostituisce l’attuale trasporto serale/notturno “Aladino”, con una sperimentazione che consente la possibilità di muoversi nell’ambito dell’area urbana, programmando o richiedendo in tempo reale lo spostamento all’orario desiderato, direttamente dall’app dedicata.

“Pensiamo che gestire le prenotazioni tramite app possa migliorare il servizio, rendendolo più fruibile ed efficace per gli utenti” spiega l’Amministratore Unico di Agenzia Stefano Riva.

“Una bellissima innovazione portata avanti da Agenzia per la mobilità che ci permetterà di offrire un servizio serale e notturno di sempre più facile utilizzo, in linea con le richieste dei cittadini”, riferisce Carlotta Bonvicini, Assessora alla Mobilità del Comune di Reggio Emilia.

Il servizio, come di consueto, sarà attivo tutti i giorni dalle ore 20:30 alle ore 00:30. I punti di accesso al servizio (origine e destinazione) sono tutte le fermate del servizio di trasporto pubblico collocate all’interno del centro abitato di Reggio Emilia attualmente utilizzate dal servizio Aladino.

Il nuovo servizio sperimentale offre la possibilità, con un click, di pianificare e prenotare viaggi ad orari e percorsi variabili a seconda delle necessità del singolo utente.

Dal 15 luglio si potrà scaricare l’app: basterà scegliere tra le fermate a disposizione o geolocalizzarsi per trovare quella più vicina avendo poi cura di inserire destinazione ed orario desiderato.

Una volta prenotata la corsa, l’utente riceve notifiche via SMS e via App che confermano orario e luogo di raccolta e, qualche minuto prima del passaggio del bus, può controllare in tempo reale sull’app la localizzazione del mezzo e quando passerà.

Al fine di ridurre le emissioni, l’algoritmo sarà in grado di intercettare eventuali altri passeggeri, così che con una sola corsa si possano soddisfare le esigenze di più persone.

Il costo del servizio rimane invariato: 2,50 euro a corsa semplice per persona; il biglietto si compra a bordo del mezzo, direttamente dall’autista (previa prenotazione).

Fino al 30 settembre 2024, sarà possibile prenotare il servizio a chiamata anche mediante prenotazione telefonica, contattando il call center di TIL S.r.l. al numero 0522 927654 dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:30, esclusi i festivi.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, il servizio potrà essere prenotato esclusivamente mediante l’app CLICKBUS.

Maggiori informazioni sul servizio saranno consultabili e scaricabili dal sito di SETA.