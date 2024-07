La squadra del Soccorso Tattico del 118 di Modena al G7 di Bologna

Nuova importante esperienza per il Gruppo Operativo Soccorso Tattico (GOST) del 118 di Modena, chiamato oggi e domani a presenziare al G7 dedicato a Scienza e Tecnologia che si tiene al Tecnopolo di Bologna.

La squadra sarà impegnata con tre infermieri nell’ambito del piano di sicurezza riguardo la riunione ministeriale, in stretta collaborazione con il 118 dell’Azienda USL di Bologna, la Prefettura del capoluogo regionale e le forze dell’ordine. Una presenza richiesta dalle istituzioni bolognesi anche a seguito della positiva esercitazione antiterrorismo che si è tenuta proprio al Tecnopolo lo scorso 18 giugno, in vista del G7.

Attrezzati con dispositivi di protezione individuale specifici e zaini di pronto intervento, i professionisti del GOST del 118 di Modena sono pronti a intervenire in stretto raccordo con le forze dell’ordine per assicurare le primissime cure sanitarie in eventi con partecipazione di massa o comunque in tutte le situazioni viene valutato un rischio concreto per la sicurezza pubblica.

Il gruppo, un unicum nel panorama nazionale, è formato da infermieri, medici e autisti soccorritori del 118 modenese e specializzato nel trattamento di feriti in scenari non convenzionali, quali gravi problemi di ordine pubblico o rischio attentati.

Nato in seno al 118 di Modena nel 2021, il GOST collabora con istituzioni e forze dell’ordine, con periodici percorsi di formazione continua degli operatori sanitari ad opera di agenti della Polizia di Stato per approfondire aspetti sia teorici che pratici.